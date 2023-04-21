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【DSE2023】文憑試今開考　有確診考生沙田飛的趕赴新蒲崗指定試場

社會 10:18 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

。因應疫情，考評局今年於新蒲崗設「指定試場」予確診考生應考。（林宇翔攝）

2023文憑試今（21日）開考，考生將應考英文科閱讀和寫作卷。因應疫情，考評局今年於新蒲崗設「指定試場」予確診考生應考。有染疫考生指，自己希望盡力一試，故沒選擇以校內成績評估。

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記者今早7時半到達試場。現場所見，至少30名考生到「指定試場」應考，多數均提早約45分鐘抵達，不少都選擇乘的士到來。

指定試場入口的衞生措施未見有特別加強。現場門口保安只戴上普通外科口罩，未有穿上保護衣等裝備。考生入內排隊登記時亦毋須相隔1.5米。

家住油塘的李同學指，自己前日確診，知道可以申請以校內成績評估，但覺得「始終自己作答最實際，評估成績會不準。」他又指，雖然考評局沒強制考生快測，但自己仍有做，因「如果一條線就可回原校考。」

由禾輋乘的士到來的黃同學就指，交通仍算方便，「畢竟確診了，沒影響他人也挺好。」但亦有考生進入考場後，開考不久就離開，未有完成作答。

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記者：李梓𨭎

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