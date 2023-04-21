【DSE2023】文憑試首日102確診考生到指定試場應考　有沙田考生飛的趕赴試場

▲ 染疫考生到新蒲崗指定試場應考。（林宇翔攝）

2023文憑試筆試今日（21日）開考，考生首先應考英文科閱讀和寫作卷。因應疫情，考評局今年於新蒲崗設「指定試場」予確診考生應考。有染疫考生指，自己希望盡力一試，故沒選擇以校內成績評估。考評局其後公布，今日有102名確診新冠病毒的考生，到指定試場應考，當中36名考生是於今早聯絡考評局，申請並獲安排今日到指定試場應考。

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記者今早7時半到達試場。現場所見，多數考生均提早至少約45分鐘抵達，不少都選擇乘的士到來，考生需出示准考證才可入內。早上試場內一度出現人龍，高峰時約有10多人排隊。

指定試場入口的衞生措施未見有特別加強。現場門口保安只戴上普通外科口罩，未有穿上保護衣，而負責登記的工作人員則穿上保護袍。考生入內排隊登記時亦毋須如試場座位般相隔1.5米。

家住油塘的李同學指，自己前日確診，知道可以申請以校內成績評估，但覺得「始終自己作答最實際，評估成績會不準。」他又指，雖然考評局沒強制考生快測，但自己今早仍有做，因「如果一條線就可回原校考。」

鄭同學表示，自己本為原校應考，但「有自己同學在，都不想他們有事。」故選擇到指定試場。他又指，「感染了有些不適，心態會再差了，但DSE一世人一次都要頂硬上。」

由禾輋乘的士到來的黃同學就指，交通仍算方便，「畢竟確診了，沒影響他人也挺好。」但亦有考生進入考場後，開考不久就離開，未有完成作答。

今屆的指定試場為文理書院（九龍）前校舍，位於九龍新蒲崗景福街96號。考評局指，試場內佈置和安排，和一般學校試場大致相若。考生主要獲安排於禮堂應考，但會採取更嚴格的預防措施，包括所有考務人員均須穿上保護衣，答卷和考試文具須於完卷時放入密封膠袋及消毒處理等。

考評局表示，文憑試英文科約有47,200名考生報考，是最多人報考的科目，合共設有502個禮堂試場、405個課室試場及575個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

位於黃竹坑的港大同學會書院試場開考情況即看：

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記者：李梓𨭎