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【米芝蓮】全球有約100名米芝蓮評審員 拆解米芝蓮評審員的資格

休閒消費 10:37 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

米芝蓮被譽為飲食版天書。

很多朋友仍喜歡以米芝蓮推介為飲食指南，當我聽到他們說「米芝蓮推介㗎」，通常都沒甚麼反應，因為過往經驗告訴我，米芝蓮推介的不一定啱我口味。我不抗拒，亦會去試，但不會因為有米芝蓮推介而先有期望，因為期望愈大，失望更大。我曾在米芝蓮推介的食肆吃完飯後，禁不住說笑地跟為食先生說：「那位Michelin Inspector（米芝蓮評審員）是否在香港未食過好嘢呢？」失落美食，惟有苦中作樂。

有好幾次，我又問：「那位米芝蓮評審員是否外國人呢？」不管是泰國菜、上海菜、四川菜，菜式和味道都平平無奇，那些肉碎生菜包、黑醋松子魚，甚至簡單如醬炒花菜（只是川式炒椰菜花），為食先生的評價是：「你做得比他們好食得多」，但裝修就是洋人普遍喜歡的東方現代設計，但有風味的裝潢不代表做出來的菜式好味。

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【靚太廚房】素食媽媽奉行彩虹飲食法　親授春夏食譜+DIY天然染色料秘訣

還有一次，我食到直情問：「唔係嘛？！不如我申請做米芝蓮評審員！」我非常好奇做米芝蓮評審員有甚麼資格呢？原來全球約有90至100名評審員，每人每年大約：一、需要吃三百餐；二、撰寫1,100份報告；三、要出差公幹，每個月平均出差兩至三個星期；四、不能透露自己是米芝蓮評審員的身份；五、與其他食客沒有分別，都是需要付錢結帳。

而現時的評審員大多有以下的資格：要在全球最好的酒店管理學校畢業、擁有豐富的旅遊經驗、超過十年的餐飲經驗、能證明到有經營一間餐廳事務的能力、願意在世界各地居住及工作。

講句公道話，當「食」變成職業時（還要寫過千份報告），其實也很辛苦，若他們不是本地人，那就：一、未必跟本地人口味和標準相同（而即使同是本地人，大家口味亦不同，但真正上乘品質的味道，還是大部分人能食得出的）；二、亦未必知道本地真正最味道一流的食肆。因此，我經常說，與其依賴別人的味蕾去告訴你甚麼是好食，不如靠自己，你就是自己的米芝蓮！

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撰文 : 利嘉敏

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