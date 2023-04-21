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【凌雲志】林峯神話劇演曠世妖王　重新演繹盡展型英帥靚正

娛樂 10:37 2023/04/21

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《凌雲志》

由林峯、蔣夢婕領銜主演的劇集《凌雲志》，全劇合共43集，在上星期四（4月13日）於優酷獨家首播第1至13集，在香港將在電視上播出。 

《凌雲志》是部小人物逆襲成長的熱血故事，講述磐石在機緣巧合下幻化成形，為救回恩人雀兒，他踏上修仙路，不斷努力不懈曆練，成為一位「有血有愛、重情重義」的曠世妖王。  

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林峯重新演繹美猴王

導演黃俊文曾執導過《古劍奇譚》、《宮鎖心玉》、《絕代雙驕》等多部熱播劇， 他表示：「凌雲志開播了，拍攝期間的種種情況，一直令我難忘， 它題材創新，場面宏大，特效鏡頭非常多，我一直在想怎樣去把這劇拍好， 還好我們找到一流的團隊，加上投資方的信任和配合，才能把這劇好好的呈現給觀眾。」

另外，提到演員方面，導演說：「我們非常慶幸找到林峯當男主角，很多演員也演過猴子，但他能找到一個與眾不同的角度去演繹，令我非常欣賞; 女主角蔣夢婕個子比較小，但能量大，感情戲拿捏非常到位; 加上其他出色的演員，我相信能帶給觀眾耳目一新，情緒投入的觀影感受。」

希望不負所望

劇集播出後 ，觀眾反應熱烈，紛紛網上留言指「林峯比在TVB時更帥」、「好喜歡這個劇 ; 感覺像小時候那種追劇超有感覺」、「林峯甚麼角色都能駕馭」、「CG 不錯又一部神劇」 等。

對今次有突破性演出的林峯表示 ：  「這齣戲真系拍得好辛苦，經常要大陸香港兩地跑，我最記得搵我演呢個角色時，導演只有一個要求，就系要我演出型、英、帥、靚、正嘅一面，希望不負你們吧！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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