擔正《小男人周記》音樂劇男主角　譚永浩從舞台劇尋找現實與夢想

▲ 譚永浩（Jarryd）於音樂劇《小男人周記》中擔正。

「別人會問：『為甚麼由譚永浩做梁寬』......」

由本地最年輕音樂劇創作人陳恩碩（Tom）打造、譚永浩（Jarryd）主演的音樂劇《我們的青春日誌》獲得極大迴響，Tom最新力作——與監製「旦哥」鄭丹瑞聯手合作推出音樂劇《小男人周記》，再次找來Jarryd擔正飾演主角梁寬。《小男人周記》於3月28日起舉行試演，有望來年正式公映。

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多棲發展藝人

《我們的青春日誌》內容提到現實與夢想，參加過英皇新秀並奪得「金咪大獎」和「最受歡迎網上人氣獎」兩項殊榮，又當過電視節目主持《激優一族》、《安樂蝸》，以及曾參演多套劇集的Jarryd，熱愛唱歌、跳舞及演戲，對他而言，音樂劇正正讓他發掘新路向，同時追尋夢想與現實。

他直率地說：「音樂劇可以發揮三項我喜歡的興趣，我覺得很好玩。當初第一次接觸音樂劇時的想法，只是希望有個舞台讓我發揮，令人知道譚永浩懂得唱歌、跳舞、演戲。」

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至2022年，《我們的青春日誌》已轉為長壽形式呈現，讓Jarryd對於音樂劇演繹多了體會：「將導演劇本寫下的訊息傳遞予觀眾，是演員的責任，不論開心抑或不開心的。不是如何令人看到自己，而是如何利用自己去傳達訊息。」

不單只音樂劇，Jarryd亦會透過其他角色帶出訊息：「例如《仁濟心》，很多人會看電視，但未必會接觸弱勢社群，就是需要我們演員做媒介去把訊息帶給觀眾。」

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演繹梁寬不是模仿梁寬

而這次演音樂劇《小男人周記》，問到可有向「梁寬第一人」鄭丹瑞取經？Jarryd指，旦哥是他在2012年參加藝員訓練班的導師，與對方的關係，絕對隨時可以找上門問功課。

不過，Jarryd沒有這樣做，希望盡自己能力先去感受「梁寬」：「因為梁寬就是他，他就是梁寬。始終這個品牌太經典，我想保留旦哥版的元素，如果貿貿然有個新梁寬，觀眾未必接受得到。」

他指，音樂劇《小男人周記》以電影版為藍本，但劇情會改變，故觀眾第一眼看起來有經典版的感覺，但看下去其實是全新元素。他表示，雖然有翻看多套電影版作參考，但直言：「看去下發現無可取代，根本梁寬就是旦哥，沒辦法取代！我可以扮，但就會變成模仿騷，要將訊息帶給觀眾時，我就不能模仿他。」

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不想辜負旦哥信任

不過Jarryd也坦言，最擔心的是輿論，別人會問「為甚麼由譚永浩做梁寬？」、「那麼多人為何揀譚永浩？」，曾看過類似留言令他一度失去信心。「確實有很多人可以做，所以我真的有去問旦哥。他跟我說：『不用想太多，用自己感覺去做就可以。』，他的話仿如給我打下一大支強心針，梁寬本人賦予給我，我便相信他。」

4年前首演《我們的青春日誌》，Jarryd是由旦哥親自推薦予Tom；而今次《小男人周記》則由Tom揀選，再由旦哥批核。雙重的肯定，令Jarryd更加無得say no：「不想辜負他們對我的信任，我會用盡我的努力演出。」

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享受舞台劇即時反應

談到舞台劇與拍劇的分別，Jarryd對於舞台劇上得到觀眾的即時反應，坦言十分享受：「做得好與否，觀眾反應即時帶給你，而我很喜歡這種，我的演出能牽動住觀眾情緒一同起一同落，這種感覺，在舞台上很享受，很有滿足感。這是令我好想繼續在舞台表演的最大原因，不論唱歌或演舞台劇。」

至於拍劇，觀眾是現場的工作人員，需要經過至少9個月至1年的時間，見街後得知觀眾反應：「滿足感不一樣，拍劇好處是可以揀一個最有feel、最自然的take去用，加上剪接效果，出來是最好成品，而且可以保存下來，是不同的呈現。」

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多棲發展生活更充實

Jarryd形容自己由學生蛻變到「小男人」，過往《我們的青春日誌》演18歲學生，《小男人周記》演30多歲的男士，跟自己在演藝路上十分相似，他自覺成熟了一點、長大了一點。

所以問到拍劇與舞台劇二選一，他直言：「小朋友才會選，我兩樣也希望進行。雖然舞台劇與拍電視劇得到的滿足感不一樣，但其實也是同出一轍，一樣是演戲去表達訊息，只是透過現場帶給觀眾，還是透過電視螢幕去帶給觀眾。」對他而言也是一樣，更揚言假如將來有機會拍電影，亦很希望有機會參與。

能兼顧舞台劇與電視台工作，他坦言很感謝TVB與Tom互相配合。為節目《流行都市》擔任固定主持的Jarryd，一週兩天進行錄影，就算外景拍攝也只要日間，與舞台劇方面時間分配恰好。「最初時已跟劇團說好TVB工作必須優先，而TVB亦很配合舞台劇的檔期。」時間表拍得密密麻麻，生活變得充足，反而令多棲發展的Jarryd對時間管理有更好的掌控。

記者：馮雪怡

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