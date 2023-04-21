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【父女情】揭曾志偉手機沒有自己相片 曾寶儀：羡慕妒忌「217」

休閒消費 10:52 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

曾寶儀揭爸爸手機沒有自己的相片。

認識志偉始於九○年代初期，因為尹佬（尹志強）介紹加入明星足球隊，主要做籌款工作。而與志偉結緣，友誼逐漸深厚，是因為佛教活動。記得當時，證嚴法師的慈濟、星雲大師的佛光山講座，以至後來香港佛教聯合會的覺光長老、西方寺永惺長老的眾多活動，我們都有合作擔任司儀。慢慢地，志偉帶着我做慈善，像福幼基金會的「快樂港仁」計劃等等。我是認識這方面的他。

志偉的七十歲生日會上，高朋滿座，統統都是他人生中不同範疇的好友。歌聲、碰杯聲、歡笑聲，充盈於空氣中。然而，當晚令我記憶最深刻的、也非常想與大家分享的，是志偉囡囡寶儀上台分享的幾句說話，恍似隨意，卻實在有深意。

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寶儀藉着多謝各位嘉賓，長年陪伴着志偉一起在影視圈工作，玩樂、做慈善、賭馬，甚至講普通話（內地朋友），她笑着說：「作為女兒，從來未出現過在他手機內，裏面統統都是他朋友的照片，特別是『217』（一群無敵好朋友組成，包括梁朝偉、劉嘉玲、張學友、鍾鎮濤……），所以我非常羨慕又妒忌！一個人最珍貴的就是時間，而非金錢，能夠將自己最珍貴的東西與之分享的，肯定是最盼望、最開心、最有意思的人。多謝大家給予他的陪伴，令他成為一個開心快活人！一個獨一無二的曾志偉，一世人當人家三世人如此活的曾志偉，一個無可取代的曾志偉！」

我就是想大家問問自己：「你最寶貴的時間都給了誰？」

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撰文 : 顧紀筠

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