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【環保回收】Carbon Wallet推美容產品空瓶回收計劃　新用戶可獲免費港鐵車程

社會 10:47 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

Carbon Wallet推美容產品空瓶回收計劃，新用戶可獲免費港鐵車程。（Carbon Wallet 提供）

香港一站式減碳獎賞平台Carbon Wallet宣布與六大美容護膚品牌Fresh、L’Occitane、The Body Shop、Factiv、EVOLCARE及Melvita，以及回收合作夥伴V Cycle推出全新美容空瓶回收計劃，以響應2023年世界地球日。

「回收真美」有別於品牌各自舉辦的回收活動，本次計劃透過在參與品牌的門市設立回收點，建立更方便的回收網絡，從而鼓勵消費者在用完美容產品後回收包裝容器。由4月20日起至6月30日，消費者可於6個參與品牌旗下的60多間分店回收任何牌子的美容空瓶，以賺取Carbon Wallet積分（「CW分」）。

Melvita門市將於6月16日至6月30日接受任何牌子的回收物，其餘時段接受自家品牌產品空瓶。

要參與計劃，用戶只需攜同空瓶至門市放入回收箱，並在Carbon Wallet應用程式内提交回收記錄。透過掃描回收箱上的二維碼，用戶即可獲贈100CW分，而根據回收的產品種類和數量，用戶亦可獲取額外回收積分；而新用戶於登記時輸入每個品牌專屬的優惠碼，更可獲得免費港鐵車程。為答謝用戶支持環保，參與美容品牌亦會提供折扣優惠或禮品。

    點擊圖片放大

「回收真美」計劃以收集及回收超過30萬個空瓶為目標，從而節省超過11,000公斤碳排放量，相當於為智能手機充電超過100萬次，或450棵樹一年的二氧化碳吸收量。當本次計劃達成回收目標，所有參與用戶將可額外獲得Carbon Wallet特別獎賞。

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記者：黃穎津

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