【重案實錄】8歲印度男童狠殺3嬰親妹慘死　世界最年輕連環殺手患一病失控犯罪

▲ 一名8歲印度男童狠殺3嬰，被認為是「世界上最年輕的連環殺手」。

無法想像一個8歲孩子竟然是連環殺手。印度一名8歲男童殺害3人，包括8個月大的親妹，還有6個月大的嬰兒慘遭毒手，他被認為是世界上最年輕的連環殺手，也揭發他因患上一種疾病而失控犯罪。

據英國《太陽報》報道，男童Amarjeet Sada出生於印度比哈爾邦（Bihar），他在8歲時已殺死3人。Amarjeet在7歲時，父母生下了妹妹，他們為了養活一家四口，努力維持生計。父母忙於工作，令Amarjeet感到有點孤獨，恰巧阿姨在城裡找到工作，來探望他們一家，她想把女兒留下給Amarjeet的父母照顧，以便她適應新工作。

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勒死表妹及8個月大妹妹

阿姨離開後，Amarjeet的媽媽外出買食物，留下他來照顧還是嬰兒的妹妹和表妹。他開始又捏又打表妹，女嬰開始哭泣，他似乎覺得這很有趣。他隨後勒死表妹，並將屍體埋於草地下，然後回家。

他後來承認曾對表妹所做的事情，媽媽感到非常震驚。爸爸為此對他進行了體罰，但他們並沒有讓警察介入事件，而是向阿姨編造了一個故事。

下一個受害者是Amarjeet 8個月大的妹妹，他趁父母睡覺時勒死了妹妹。家人早知他的惡行，但他們以家事為由，從來沒有報警。直至2007年，Amarjeet殺害第3個嬰兒，這些事件才被公開。

▲ 8歲的Amarjeet Sada勒死了3名嬰兒，包括親妹。（影片截圖）

6個月大女嬰受害

最後一名受害者是Amarjeet鄰居的6個月大女兒，當時鄰居讓女兒在一所小學睡覺，她回來時女兒卻不見了。數小時後，Amarjeet承認他勒死了女嬰後，用磚頭打她，並帶村民來到他埋葬女嬰的地方。

Amarjeet被警方帶走，他又承認在3個月前謀殺了妹妹，一年前殺死了表妹。當地警方指，他以相同的方式殺害嬰兒。警方透露，他被拘留後經常微笑，但沒有說話。

當時一名心理學家稱，這名男童是一個「以施加傷害為樂的虐待狂」。根據印度法律，兒童不能被送進監獄，只能被拘留在兒童之家，直到他們年滿18歲。

Amarjeet接受精神病學檢查後，專家認為他患有「行為規範障礙症」（Conduct Disorder），出現反覆、持續的攻擊性、反社會性、對立違抗性的行為障礙。據知，Amarjeet在16歲時被釋放，但目前下落不明。

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責任編輯︰王明芳