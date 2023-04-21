【DSE2023】DSE開考TVB小花齊晒校服照打氣　黃嘉雯軍訓式生活實現讀U夢想

▲ 小花齊晒校服相為DSE考生打氣。

今日是DSE開考的日子，為成就入U夢，學生都出盡全力一搏，同樣經歷過公開考試的TVB的小花齊齊在社交網上載校服照，為DSE考生打氣，當中前港姐冠軍黃嘉雯就表示自己為了升U夢而過著兩年軍訓式的生活，而李芷晴就叫大家盡力而為，何泳芍就表示把勇氣隔空傳給DSE考生，希望他們有個無悔的青春。

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畢業於浸會大學人文及創作系（創意及專業寫作）學士的黃嘉雯，中學時期在英中聖公會白約翰會督中學就讀，原來她是末代Alevel考生，因為她知道只要自己考衰咗，就不能再回讀，所以她在中六、中七那兩年過著軍訓式的生活，她自嘲自己不是一個優異的學生：

我本身唔係一個優異生，而且平時太鐘意傾偈同埋唔知點解上堂好容易會恰眼瞓（真係唔係有心），以我差不多全班最高嘅高度，我都要坐最前排俾老師近距離監督。雖然唔係老師最鐘意嘅學生，但每逢考重要嘅試，唔知係咪幸運女神眷顧，我總會好似一隻黑馬上身咁好神奇地過關。

我正好遇上末代Alevel，當時人心惶惶，除左係要經歷過兩次公開考試，而且仲會係歷史性嘅最後一次，並沒有退路。我絕對明白到成功並唔可以每次靠僥倖，望住好多由細玩到大嘅朋友冇辦法升讀原校，我開始感覺到個種迫切性，於是我決定閉關兩年，每一日嘅時間表除咗瞓教食嘢，基本上就係溫書，當時真係如同軍訓嘅生活。 回想返考公開試整段時間，我基本上係緊張到晚晚失眠。我同大家一樣，覺得好似由幼稚園開始讀書就係為咗升上大學，呢個變成咗當時自己最大嘅夢想。

▲ 黃嘉雯浸大畢業。

她勉勵一眾考生，DSE只是人生的其中一個過程，將來還要面對不同的難關：「人生總係有過唔完嘅難關，細個總會覺得難關好難過，甚至會放到好大，但當你望返轉頭，你會發現, 以往經歷嘅每一個困難都只係好渺小，反而最重要嘅係「過程」。記住一定要努力去完成，唔好俾自己有後悔嘅機會，至於結果每個人都唔一樣，盡咗力就足夠了，好好享受你仲有呢一團火，將來上到大學你仲會面對更多唔同嘅難關，佢未必只係一個難關，你會發現佢會係一個目標推動你走一條屬於自己獨一無二嘅路。

希望大家嚟緊嘅考試可以盡自己所能，不枉此行，唔好令自己後悔就好了，成功嘅必勝條件係心態，機會係留俾有準備嘅人，其餘嘅事情就交給俾個天啦，加油！」

何泳芍：一次考試不能定成敗

畢業於香港恒生大學工商管理學系的何泳芍，曾就讀聖愛德華天主教小學及賽馬會體藝中學，在學界的運動比賽中贏得不少獎項，她發文表示：

「DSE考到不錯的分數，卻意外地失落心儀的大學。面對一片漆黑的未來，哭了。花了一段時間才了解到，一次的考試不能定義我的成敗。鼓足勇氣直視人生，才慢慢地一步一步走向屬於自己的人生。或者我現在走的路和穿校服的我想像的那個未來有很大出入，但誰能說哪一個人生才是美麗的。

各位應屆考生，我其實沒什麼忠言可以告訴你。我只能說，即使我的DSE以失敗告終，我仍然十分感謝全力以赴的自己。現在我把這份勇氣隔空傳給你們，希望你們也能有個無悔的青春。」

▲ 何泳芍的學生相。

李芷晴：放鬆心情

而畢業於香港中文大學的李芷晴，就叫考生們放鬆心情，「讀書嘅時候睇得考試好重，搞到個人好緊張，其實依家諗返，人生中仲有好多更重要嘅嘢。考試之嘛，使乜驚喎，盡咗力咪得囉，只要盡咗力，唔好俾自己後悔就得。」

另外，馮盈盈、葉靖儀、廖慧儀、陳若思等人都有發文為DSE考生打氣。

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責任編輯︰王明芳