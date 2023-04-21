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【Echo My Heart】吳保錡新歌用跑步比喻人生奮鬥　邀日本音樂人製正宗R-Rock作品

娛樂 11:01 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

吳保錡推出今年第一首派台歌《Echo My Heart》。

繼去年年尾推出了《Am I Crazy?》後，吳保錡（Poki）今年第一首派台歌《Echo My Heart》繼續以Band Sound示人，不過今次滿載正能量，而且更是名正言順的J-Rock作品。

今次Poki繼續找來Jason Kui擔任監製，作曲側有來自日本的Josef Melin 及 MiNE，作詞的部份就找來鍾雪操刀。

Poki表示：「我自己好鍾意One OK Rock和Linkin Park，今次好想做一首真正的J-Rock作品，所以Jason Kui幫我搵咗曾經為日本特撮片《幪面超人》系列做歌嘅班底嚟幫我作曲編曲，所以今次真係一首日本歌！」

跑步借喻人生

至於歌詞部份，Poki找來鍾雪，全因對方很明白他的想法。Poki談及歌詞主旨道：「今次係想用跑步借喻我嘅人生。今年年頭我參加咗人生第一個10公里賽事，喺賽道上見到好多人都跑，不論男女老幼，任何階層都跑，過程中大家都會令自己愈嚟愈進步。」

他續指：「我而家32歲，感覺到自己都有可能退步，但跑步就令自己有進步嘅感覺，而且好多困難、逆風嘅環境下都可以衝破。」

Poki曾深度思考，處於劣勢，是否等於一定要放棄？但他很快就否定了，更說：「只要一直向前行向前衝，一定可以衝破所有難關！」

作為自己的主題曲

他很想將這首《Echo My Heart》送給自己，作為自己的主題曲，他說：「好想用嚟提醒自己，要Keep住跑向前衝，Keep住突破自己嘅人生，唔好原地踏步！」

所以跟《Am I Crazy?》相比，今次不論歌曲到MV，都來個大逆轉，力量澎湃、正氣，散發滿滿的正能量。

Poki在MV中的笑容，亦由《Am I Crazy?》中的邪氣，變得陽光有活力，而且他以樂隊主音的身份站在鏡頭前高唱，Rock爆的演繹，也一圓他的心願，如J-Rocker般，跟樂迷見面。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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