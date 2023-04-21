【KO臭狐】同事有狐臭飄大陣異味　女子崩潰呻：自己聞不到？【附4招KO臭狐】

▲ 同事有狐臭飄大陣異味，女子崩潰呻：自己聞不到？有過來人吐心聲...

天氣漸熱，出汗易會有臭狐問題。近日，台灣一名女網友發文抱怨，稱有同事每天滿頭大汗來公司，她就要從早上開始被迫聞著汗水飄出的異味直至同事的汗流乾，讓她不禁疑惑，「他是不是不知道自己有狐臭？」

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該名女網友18日於匿名論壇「Dcard」，以「有狐臭的人知道自己有狐臭嗎」為題發佈帖文指，有個男同事只要流汗就會飄出異味，但「偏偏他幾乎每天不知道為什麽都是滿頭大汗地來公司。」

她崩潰表示只能被迫忍受，每天都要從早上就開始聞著異味直至同事的汗流乾，「或是我吸到習慣這個味道…不曉得」。她還透露從未見過對方帶替換的衣服到公司來換，不禁感到疑惑，遂發文詢問，「他是不是不知道自己有狐臭？還是我自己也有狐臭但我不知道。」

帖文發出後引來網民的熱議，有網民透露同樣的經歷，「他們其實都知道，我有一個女同事也是狐臭超濃，就問過她，她以為大家都聞不到⋯⋯直到最近另一位同事懷孕直接在她面前乾嘔，她才有擦抑制味道的⋯」 ；亦有過來人表示自己其實會聞到味道，「應該聞的到吧，我就聞得到，後來就去做了手術。」但也有人稱自己真的不知道，「老實說真的不知道，我也很感謝在我求學期間跟我說我有狐臭的好友，她用很委婉、很體貼的方式告訴我這件事，讓我可以去處理這個部分。」

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臭狐出現的原因

哪些人容易有臭狐？原來與體質有相互關係。皮膚科專科馮偉傑醫生指出，有些人天生汗腺特別多，任何季節都會有汗味，只不過夏天身體排汗較多，再加上衣服的通風不足夠，所以這些人在夏天時有較嚴重的臭狐問題，要知道，臭狐亦可以由細菌或真菌演變出來。

他解釋，正因臭狐可由不同因素形成，因此當病人求醫時，會先檢查他們的皮膚是否帶有真菌或細菌。若然有，會建議使用抗真菌藥物處理，至少可減少 70%-80% 的臭狐。如病人的皮膚沒有異常，只是轉天氣使汗量增加，應減少進食重香料的食物，希望可得到改善。

4招解決臭狐的方法

若病人的臭狐問題持續，可使用由醫生處方含有鎂的止汗水，能阻止汗水與皮膚表面產生化學反應而引起強烈味道，但停用後問題有機會重現。而市面上的止汗劑五花八門，但大部分止汗用品都混入香料，可用來遮蓋汗味，亦加入了很重的酒精份量，令到經常使用止汗劑的部位變黑。

馮醫生表示，患者可考慮接受激光脫毛，使出現汗臭的地方疏氣；可接受肉毒桿菌注射，效果維持3個月至半年；甚至可以考慮割除頸部副交感神經線減少汗腺分泌，不過當某一部位的流汗情況有改善，另一部位的汗液可能增加，割除神經水線也可能傷及肺膜。

最後，馮醫生提醒患者，應減少進食咖喱、洋蔥、蒜頭等，免得臭狐加劇，至於平時，宜多穿闊鬆衣服，使身體保持乾爽，可以使汗臭的問題減輕。

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責任編輯：羅嘉欣