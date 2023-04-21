【雙屍案】6旬婦離世住所傳惡臭　消防驚見木乃伊化遺體揭伴父屍15年

▲ 女子離世傳出惡臭，揭她生前伴父屍15年。（iStock圖片）

葡萄牙奧埃拉什（Oeiras）近日出現一宗父女雙屍案，鄰居報案指涉案單位傳出惡臭長達數周，當局進入早已堆滿垃圾的屋內，發現女子早已死亡多時，而8旬父親遺體更已呈木乃伊化，警方指女子生前伴屍生活約15年。

據外媒報道，案中父親在2001年喪偶後，就與女兒一起搬到奧埃拉什生活，然而鄰居卻說，至少有15年沒有見到父親，女兒平日亦總是獨自一人，鮮有與其他鄰居互動。

最新影片：

直至數周前，父女的住處傳出惡臭，鄰居報案後，當地消防於4月16日到場，由於無法強行把門打開，便從窗戶進入，屋內早已堆滿垃圾，消防人員亦發現父女已雙雙離世。

這名女子年齡約在55歲至65歲之間，估計在今年3月自然死亡，而8旬的父親身穿睡衣躺在睡房床上，遺體早已木乃伊化。屋內沒有任何犯罪跡象，兩名死者被認定是自然死亡，當局將遺體進行分析，確認確切死因和死亡時間。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳