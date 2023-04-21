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【雙屍案】6旬婦離世住所傳惡臭　消防驚見木乃伊化遺體揭伴父屍15年

親子 11:06 2023/04/21

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女子離世傳出惡臭，揭她生前伴父屍15年。（iStock圖片）

葡萄牙奧埃拉什（Oeiras）近日出現一宗父女雙屍案，鄰居報案指涉案單位傳出惡臭長達數周，當局進入早已堆滿垃圾的屋內，發現女子早已死亡多時，而8旬父親遺體更已呈木乃伊化，警方指女子生前伴屍生活約15年。

據外媒報道，案中父親在2001年喪偶後，就與女兒一起搬到奧埃拉什生活，然而鄰居卻說，至少有15年沒有見到父親，女兒平日亦總是獨自一人，鮮有與其他鄰居互動。

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直至數周前，父女的住處傳出惡臭，鄰居報案後，當地消防於4月16日到場，由於無法強行把門打開，便從窗戶進入，屋內早已堆滿垃圾，消防人員亦發現父女已雙雙離世。

這名女子年齡約在55歲至65歲之間，估計在今年3月自然死亡，而8旬的父親身穿睡衣躺在睡房床上，遺體早已木乃伊化。屋內沒有任何犯罪跡象，兩名死者被認定是自然死亡，當局將遺體進行分析，確認確切死因和死亡時間。

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責任編輯：王明芳

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