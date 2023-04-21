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【開心獎門人】曾志偉異性緣旺多女「埋身」　被爆私會網紅全程陪伴左右

娛樂 11:24 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

志偉異性緣旺！

TVB節目內容營運總經理曾志偉向來人緣甚廣，早前70歲生日獲一班藝人同事為其送上驚喜，多位女藝人薛家燕﹑肥媽﹑林秀怡、朱凱婷、吳幸美等上前獻吻祝賀，難怪他笑言：「夾埋百幾歲嘅兩個人錫我，仲有人妻、人媽、祖母級都有，唔使洗面啦！」

之後，他搞的生日派對同樣星光熠熠，有佘詩曼﹑林敏驄﹑劉嘉玲、張智霖、張衛健及黃宗澤等，眾人玩得盡興，場面熱鬧。

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被指私會富婆網紅 

作為總經理當然一舉一動備受關注，近日志偉被爆私會一位32歲的富婆網紅，從影片所見，他身旁的富婆網紅陪伴左右，他們一邊品茶一邊聊天，談得相當盡興。

之後，他們還有拍了數張頭貼頭合照，而翻看該網紅的社交平台，她經常晒名車﹑名牌手袋，身上全都是奢侈品牌珠寶，過着奢華生活。

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異性緣旺 吻賀黎峇菈成熱話

志偉向來異性緣旺，在去年9月馬來西亞模特兒黎峇菈開生日派對，志偉除滿足黎峇菈的生日願望陪伴過生日外，又落力為對方唱生日歌，最後更送上香吻祝賀對方，加上當時角度疑似親嘴，隨即引起網上熱議！

事後志偉澄清只是親臉，形容只是禮貌的Birthday Kiss而已，並指原本不認識黎峇菈，當日才認識，純粹出於禮貌唱完生日歌錫面珠墩。

他續說：「本身是藝人時常都遇到在喜慶場合有朋友要求唱歌助興之類，自己已習慣，並強調：「你個心冇乜嘢，就唔會當係咩一回事。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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