【恐怖意外】媽媽抱兒「騎膊馬」過獨木橋跣腳踩空　男童慘墮溪谷生死未卜

▲ 媽媽抱兒「騎膊馬」過獨木橋跣腳踩空，男童慘墮溪谷生死未卜。

一失足成千古恨！近日網上瘋傳一段影片，一名媽媽讓年幼的兒子「騎膊馬」過獨木橋，結果不慎踩空，男童來不及反應，瞬間向後栽倒墜入溪谷，生死未卜。

最新影片：

綜合外國媒體報道，事發地點疑似巴拿馬奇里基省（Chiriquí），一位母親帶兒子外出，需要經過至少5米深的溪谷時，因原本可供通過的橋梁有部分坍塌毀損，而在中間臨時用一根原木搭建了獨木橋，但仍相當危險。

由於男童年幼，不能獨自通過獨木橋。母親讓兒子坐在自己肩上，就能2人一同過橋。從影片可見，媽媽一開始小心翼翼地平穩走在木頭上，肩上的兒子也沒有亂動；不料，木頭在下一秒突然滑動，令媽媽失去平衡踩空滑倒。媽媽雖然及時抓住面前的繩索保命，但卻顧不得肩上的兒子。男童在媽媽滑倒的瞬間向後栽倒，在眾目睽睽下慘墜溪谷，引發衆人驚聲尖叫。

事發影片被瘋傳後，母子倆的後續情況也沒有再更新，男童至今生死未卜，令不少網民感到擔憂，「希望男童平安無恙」、「媽媽一定很自責」。但也有人指責媽媽的行為離譜，根本是在拿兒子的生命開玩笑，「這高度感覺沒死也無半條命了」、「在場所有大人都該受到懲罰」。

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責任編輯：羅嘉欣