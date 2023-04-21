【離奇命案】移加港女醫生遭捆綁掟落樓慘死　疑兇隨後墮樓亡警揭2人關係

▲ 移加港女醫生遭捆綁掟落樓慘死，疑兇隨後墮樓亡警曝2人關係。

震驚港人的移民加拿大女醫生謝淑華疑被綁手腳墮斃案，案情再有最新發展。據了解，警方正集中對男疑兇與女死者的關係進行調查，發現他疑似是女死者的追求者，二人剛開始關係不久；於15日晚上，有民眾發現手腳遭捆綁的女屍體，警方趕到現場時，男疑兇亦已當場墜樓身亡，案件暫被列為家庭謀殺及自殺案案處理。

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根據當地傳媒報道，居住於加拿大亞伯達省卡加利的69歲女死者謝淑華，是於上周六（15日）晚上7時許，被人綑綁手腳後，再被推動大廈露台高處墮斃，其後屍體被途人發現，立即報警。警方到場調查時，61歲男子唐德林（De Lin Tang，音譯）再從露台一躍而下，亦當場身亡。

由於案發大廈位於鬧市中，而且被多幢建築物包圍，警方相信有多人目擊慘劇發生，將向居民提供心理支援。負責案件的高級警長格雷格森（Sean Gregson）對事件表示傷感，表示是24年來見過最悲慘的案件，稱這是一宗家庭暴力事。對於案中女死者與男疑兇關係，他指男女死者剛剛建立關係不久，估計唐德林殺害謝淑華後再自殺，暫未知其行兇動機，正尋找屬於男死者的一輛白色汽車下落。

由於謝淑華生前人緣甚好，慘劇發生後，其生前多名病人亦到其開設的醫務所獻花悼念。其中一名病人Eileen Neu透露，謝淑華最近離婚，生前育有兩名兒子，一個住在卡爾加里，一個住在香港。她又稱對方不但工作有熱誠，對病人也很有耐心，故對其離世深表難過。

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責任編輯：羅嘉欣