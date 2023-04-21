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【賭王千金】超蓮穿好友法國鞋王Roger Vivier設計成婚　姊妹團專用高跟鞋每對$7,700

休閒消費 12:59 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

人生大事，腳下一雙共諧連理的高踭鞋又怎會馬虎，為配一襲由Vera Wang的婚紗，超蓮邀請有「鞋中之王」之稱的Roger Vivier，品牌創作總監更專誠為新娘子設計訂造婚嫁的I Love Vivier 高跟鞋。（圖片:品牌提供）

何超蓮與竇驍的世紀超豪華婚禮日前於峇里島舉行，轟動整個中港兩地上流社會和娛樂圈，為了令婚禮難忘，新娘子所穿的高踭鞋自然非同小可，這次更找來法國鞋王之一Roger Vivier幫忙，其創意總監更專誠為新娘子特別定製獨一無二的鞋履，祝福一對新人共諧連理，白頭到老。

查實超蓮與Roger Vivier 一直以來份屬超友好關係，這次超蓮與竇驍雙雙踏入他們人生的重要時刻，Roger Vivier又怎能怠慢？Roger Vivier  創意總監Gherardo Felloni 精選2023春夏系列中，再加入自己祝福一對新人的設計元素。

他說：「我希望能以經典的元素，定製最優雅的設計。Laurinda完美演繹出Roger Vivier 女性的率性風格，我把個人充沛的靈感以及誠摯的祝福融入產品之中，呈現無與倫比的一次創作。 」 

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是次特別訂製過程中，Gherardo Felloni運用方扣、飾邊、皮革等各式元素融合品牌的手工技藝，製作3款不同產品，Viv' Choc 高跟涼鞋、I Love Vivier 高跟鞋以及Viv' Choc 愛心手袋。

記者：黃鑑江

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