【賭王千金】超蓮穿好友法國鞋王Roger Vivier設計成婚 姊妹團專用高跟鞋每對$7,700
休閒消費 12:59 2023/04/21
何超蓮與竇驍的世紀超豪華婚禮日前於峇里島舉行，轟動整個中港兩地上流社會和娛樂圈，為了令婚禮難忘，新娘子所穿的高踭鞋自然非同小可，這次更找來法國鞋王之一Roger Vivier幫忙，其創意總監更專誠為新娘子特別定製獨一無二的鞋履，祝福一對新人共諧連理，白頭到老。
查實超蓮與Roger Vivier 一直以來份屬超友好關係，這次超蓮與竇驍雙雙踏入他們人生的重要時刻，Roger Vivier又怎能怠慢？Roger Vivier 創意總監Gherardo Felloni 精選2023春夏系列中，再加入自己祝福一對新人的設計元素。
他說：「我希望能以經典的元素，定製最優雅的設計。Laurinda完美演繹出Roger Vivier 女性的率性風格，我把個人充沛的靈感以及誠摯的祝福融入產品之中，呈現無與倫比的一次創作。 」
▼點擊圖片放大
+5
+4
是次特別訂製過程中，Gherardo Felloni運用方扣、飾邊、皮革等各式元素融合品牌的手工技藝，製作3款不同產品，Viv' Choc 高跟涼鞋、I Love Vivier 高跟鞋以及Viv' Choc 愛心手袋。
記者：黃鑑江