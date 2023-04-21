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【台灣旅遊】台灣5月起向自由行旅客派5,000元消費金　一文看清領取攻略

社會 11:36 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

台灣5月起向自由行旅客派5,000元消費金。（iStock 圖片）

台灣交通部宣布，由5月1日起，將向赴台自由行旅客發放新台幣5,000元（折合約港幣1,282元）消費金，限量50萬份，預計分3年發放，

據台灣傳媒報道，自由行旅客限定非持台灣護照入境台灣，且停留3天到90天之間。5000元消費金將分3年發放，當局計劃於今年發放25萬份，明年為15萬份，2025年則為10萬份，觀光局將視市場變化進行配額調控。

消費金分為電子票證或住宿折抵優惠券，旅客可任擇其一，並事先到活動網頁或企業合作平台登記參與抽獎，抵台後在5個機場站點出示相關證明文件領取消費金。

  • 桃園國際機場第一航廈
  • 桃園國際機場第二航廈
  • 台中清泉崗
  • 台北松山機場
  • 高雄小港機場

旅客可憑電子票證，在台灣境內由電子票證供應商提供小額支付的特約商店消費，單次使用上限為1,500元（折合約港幣384元），每日使用上限為3,000元（折合約港幣769元）。

至於住宿折抵優惠券，當局將發放5張1,000元優惠券，每張優惠券僅限得獎者本人使用，每張抵一次使用，不得找零、轉售，且適用於台灣境內配合且取得觀光旅館業執照觀光旅館業或取得登記證旅館業及民宿。

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記者：黃穎津

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