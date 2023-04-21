【超市情報】惠康本周優惠一覽　焦點：$17.7 Häagen-Dazs脆皮雪條

▲ 惠康本周優惠一覽，焦點有Häagen-Dazs脆皮雪條$17.7。（惠康圖片）

惠康推出多項優惠商品，焦點有任選雪糕或雪條2件，照價再9折，優惠只限即日起3天。

旋風激抵優惠：

買5罐東遠金裝午餐肉340克，即送你總值$63的禮品，包括農心5包裝韓國版辛辣麵5x120克1包，水仙花牌五香肉丁 142克1罐，家樂牌鷹粟粉227克1盒。（21/4 - 27/4/2023）

任選雪糕/雪條2件，照價再9折，快閃3日（21/4 - 23/4/2023）

買任何產品滿$100，可以加$55換Meadows有枝車厘茄2包，以及加$40換甘竹牌豆豉鯪魚2罐，快閃3日（21/4 - 23/4/2023）

以激抵價$30購買健達繽紛樂/白朱古力繽紛樂5包裝/能多益餅乾14塊裝（21/4 - 27/4/2023）

日清合味道/出前一丁各款杯麵70-75克$5.5一/杯，買8杯送出前一丁鰹魚湯味棒烏冬159克，價值$19（21/4 - 27/4/2023）

維他各款9包裝豆奶飲品/鈣思寶各款6包裝植物奶/植物固醇豆奶9/6x250毫升單件$31，2排$54，買維他/維他奶常溫產品滿$50送維他冷泡無糖荼6包裝x250毫升，價值$13

部分優惠產品：

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敢玩「鮮」至FUN大抽獎（14/4 - 11/5/2023）：

現於惠康消費滿$50，即可參加大抽獎，即玩即獎，有機會在惠康1分鐘任掃新鮮食品。除了有合共逾7,000份獎品，大奬亦每周放送，買指定貨品更可獲得多一次抽獎機會，今期貨品有金象牌香米丶CJ水餃/煎餃丶同珍方便醬料丶御品皇香米丶公仔點心丶喜力啤酒丶熊井急凍烏冬及食品丶Häagen-Dazs 脆皮雪糕批丶卡樂B薯片 。詳情可瀏覽抽獎活動網頁。

當中Häagen-Dazs 各款脆皮雪糕批$118/6盒，再使用任選雪糕/雪條2件，照價再9折的優惠，6盒折實價$106.2，平均每條$17.7。卡樂B各款55克薯片單件$14，$40/5包，平均每包8元。全綫CJ水餃/煎餃135-390克，第2件同款及同價錢產品半價。

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敢玩「鮮」至FUN 獎品詳情：

大奬：1分鐘任掃新鮮食品，每週1名

二奬：座檯式洗碗碟機，每週2名 （價值$3,480）

三奬：韓式無煙電燒烤爐，每週3名 （價值$1,299）

四獎：真空封口機Pro，每週3名（價值$1,199）

五獎：多功能熱湯豆漿機，每週5名（價值$698）

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責任編輯：陳麗娜