【打擊販毒】兩男女扮外賣員周圍派毒品　警方油麻地檢毒品市值$939萬

▲ （警方圖片）

警方今（21日）指，油尖警區特別職務隊昨（20日）凌晨約1時，突擊搜查油麻地新填地街一個單位，檢獲約5.9公斤懷疑海洛英、約2.5公斤懷疑可卡因、約3.6公斤懷疑「冰」毒、約655克懷疑氯胺酮、約21克懷疑大麻及一批懷疑毒品包裝工具。行動中檢獲的毒品市值共約939萬元。

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警方以涉嫌「販毒」，拘捕單位內一名48歲男子和一名49歲女子，兩人正被扣留調查。

警方亦扣留懷疑用作販毒的電單車，並在車上檢獲約140克懷疑冰毒、約34克懷疑海洛英和約54克懷疑可卡因。該車輛懷疑為被套上假車牌的失車，該名48歲男子同時涉嫌「行使虛假文書」及「車輛盜竊」被捕。

警方消息稱，疑人租用油麻地單位作毒品倉庫，利用外賣員身份掩人耳目，男疑人會身穿外賣員制服，將毒品擺入外賣袋，充當外賣員駕駛電單車周圍派貨。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續打擊行動。

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責任編輯：李梓𨭎