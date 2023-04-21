【奔喪不是旅行】回越南奔喪遭同事列清單代購 打工仔邊買邊哭：當我去玩？

▲ 打工仔因為外婆過身，要飛去越南奔喪，唔識做嘅同事竟然列清單要求代購。

唔少人出外旅行，同事朋友都會搭單請求幫忙代購，不過台灣有打工仔因外婆在越南過身，全家要飛往當地奔喪，沒料到同事們卻不憧體恤，當她去旅遊，列出清單託她幫忙代購，中途又要加單，讓打工仔感到非常生氣，嬲到邊買邊哭，「我是回去奔喪的，當我是回越南玩？她們這樣合適嗎？」

最新影片推介：

該打工仔早前於「爆料公社」匿名發蛄，主題是「我是去奔喪不是去玩的」，她表示日前住在越南的外婆過身，全家要去越南奔喪，豈料她剛到越南，同事們就傳了一大串清單，要她幫忙買東西，但打工仔是在台灣出生長大，越南沒回去幾趟，連越南話都不太懂，

連越南話越南文也不太會說、不太會看，而且我是回去奔喪的，她們這樣合適嗎？

打工仔先是直接拒絕，直言「可能沒有辦法」，但同事卻認為「只是順手」，而且清單上的東西很容易就買得到！因此，她的媽媽擔心她回公司後難做人，就吩咐表姐帶路去買，途中她更憶起外婆，雖然兩婆孫感情不算很深，但她也感到難過，媽媽更哭到需要人攙扶照顧，而她居然要為了同事專程搭車到市區超商幫忙代購，而且中間還持續要加買，打工仔整過代購過程都是邊買邊哭，令她非常生氣，

這種沒同理心的破同事破公司，還值得我繼續待嗎？我氣到想回台後直接離職算了。

貼文一出，即掀起熱議，網民紛紛留言認為樓主不應理會這群同事，「不用理，直接用喪事與沒有時間搪塞過去，很好買的話請她們自己飛一趟就好。要換工作的話也要找到新工作再離職，另外在離職時要特地婊那幾個同事」、「就是會有這種不長眼的人，有夠白目」、「當作沒看到別理她們就好，這種人以後也可以不用來往，反正也不會是益友」、「直接跟她們說你沒辦法去採購，不用太好心，之後只會愈來愈過分，與其被當工具人，寧可讓她們知道別太過分」。

有網民更建議樓主應該反擊或已讀不回，「跟她們說要買什麼跟你外婆說就好了」、「送她們一人一張外婆的遺照，請她們跟你一起奔喪」、「送越南喪家回贈的物品啊，像台灣是送毛巾類那種」、「要幫可以，一律付高額代購費，很多人都自以為很熟想要撿現成的，很沒禮貌～」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳