【學校動態】基協中學辦山藝化妝跳舞班　鼓勵基層生勇敢追夢建自信

▲ 基協中學鼓勵基層生勇敢追夢建自信。（學校提供）

黃大仙中華基督教會基協中學了解不少學生來自基層，資源有限，特別設立了「協夢社」活動，由學生揀選希望想學的活動，校方聘請導師讓學生有機會學習，希望學生不要因資源而放棄追夢。

為鼓勵同學積極投入活動，每項活動除有導師帶領外，「協夢社」負責老師亦會陪同學生一起進行活動，目的是希望讓同學感受到老師是他們的「同行者」，進一步激勵學生投入在活動中。

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何謂協夢社？

「協夢社」由「協」及「夢」組成，「協」代表基協，同時代表「協助和協力」，「夢」則代表學生的夢想。學校期望學生透過協夢社發展自己潛能，建立正向的價值觀，並鼓勵他們認清及追求自己的夢想。而基協角色是積極協助與學生同行追求夢想。

學校會按同學的意願、需要及社會潮流籌辦各種活動，發揮他們專長，今年度至少四個短期活動由學生主導，讓學生參與，當中包括考取山藝證書、運動攀登證書、舉辦化妝班和流行舞班。

師生同行者模式追夢

負責協夢社的鄧偉杰老師表示，「協夢社」要求負責老師與同學一起進行活動，例如在山藝課程及化妝課程當中，老師與同學亦共同完成任務，目的是希望讓同學感受到老師是他們的「同行者」。

基於我們學生的背景，很多時他們未能了解清楚自己的人生，更何況是思考自己的夢想。

馬志聰副校長補充，校方希望學生透過參加協夢社過程，讓他們明白自己更多，進而探索自己的興趣，了解自己的才能，並透過在活動中建立到的正向價值觀，例如堅毅及勇於突破等，並繼續為自己夢想努力。

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除了協夢社是師生同行活動外，鄧偉杰老師補充，基協致力締造同行者的氛圍，許多活動都可成為生命教育，如DSE加油活動、陪著你跑、派發金句卡及月餅等，均藉著活動燃起學生內心的火熱及愛心。

就讀中四的唐嘉怡為非華語學生，她曾經因中文不佳及害怕講廣東話，而不敢與別人溝通，更曾因而不敢參與課外活動。幸好，校內老師觀察到唐嘉怡的憂慮，並從而鼓勵她嘗試與人溝通，唐嘉怡終突破心理障礙，參加了協夢社中的山藝、攀登及學生大使，她希望藉個人衝破重重難關的經歷，在過程中，她找到了個人的目標，並希望將來可以成為非華語的社工，協助相同處境的學生。

她認為做社工需具備與人溝通的能力，在參加山藝活動過程，她學會與人相處的技巧，由於她是中四生，更需帶領較低年級的同學，在過程中需聆聽不同人的意見及顧及他人感受，這對將來成為社工的目標很有幫助。

她說在面對困難過程中，同行者陪伴及支持十分重要，如同在參加山藝活動，會如人生一樣面對很多挑戰，必須一步一步跨過。她除參加協夢社外，亦是校內風紀及學生大使。

今年中四的陳佳欣，她曾因不懂廣東話而不敢與同學溝通，幸後來克服困難，努力學廣東話，她參加了協夢社，並從而提升了社交能力及提升自信，在活動中更了解到團隊精神很重要。

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責任編輯︰王明芳