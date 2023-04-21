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【先人庇佑】殯儀館靈車失控險墜谷　車上遺體平衡重量救司機一命

健康 12:28 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

美國科羅拉多州一輛殯儀館靈車日前發生意外，司機僥倖躲過一劫。

先人庇佑？美國科羅拉多州一輛殯儀館靈車，日前在深宵運送器官捐贈者的遺體期間，突然失控衝向路邊，導致前轆懸在半空，整輛車差點墜入峽谷。司機僥倖躲過一劫，認為事件可能與器官捐贈者的遺體有關，因此是遺體重量讓車輛停留在地面上，救了自己一命。

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綜合外媒報道，今年1月下旬，美國科羅拉多州一名殯儀館員工，駕駛著一輛載有器官捐贈者遺體的靈車。行車期間突遇上一輛超速行駛的汽車，靈車為安全理由而決定轉換車道，未料卻因路面結冰，而失控撞向路邊護欄，慶幸在墜入峽谷前突然剎下，而前轆已懸在半空。

司機未有受傷，並留在原地等待救援，被趕至現場的救援人員成功救出。涉事司機其後拒絕在鏡頭前接受訪問，但就向媒體透露，認為很有可能是靈車後方的器官捐贈者的遺體重量，令車子能停留在地面，救了自己一命。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 器官捐贈 司機 科羅拉多 美國

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