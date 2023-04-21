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【家居意外】家中智能馬桶蓋自燃　廁板燒溶險釀火災極震撼

健康 12:17 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

日前有台灣網民表示，自己家中的智能馬桶蓋突然自燃，並殃及水箱，所幸當下沒有人在使用廁所，並及時將火撲滅，才免於造成更嚴重的事故。事件引起網民關注智能馬桶的安全性，廠商亦馬上出面道歉，並派員到事主家中處理。

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台灣有網民周日（16日）於Facebook群組「水電DIY技術研習社」發文，並附上兩張照片，指家中的智能馬桶蓋突然自燃，幸好當時有人在家，能夠即時救火並阻止釀成更嚴重的火災，表示「感謝老天保佑！」。從照片可見，智能馬桶蓋已燒溶及燒至完全焦黑，連帶後方的水箱亦被燻黑，地板也變得骯髒一片。萬幸的是無人受傷，亦沒有波及家中其他設施。

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帖文一出引來大批網民留言，不少人覺得自燃意外十分嚇人，直言「第一次看到免治馬桶燒起來」、「差點火燒屁股」，又笑言「還好沒有烤小鳥！」、「這下廁所也要裝煙霧偵測了」。有網民則留言分析事件，指可以向消防申請火災鑑識並要求廠商賠償，又表示在廁所使用有電的產品需要格外留神，「除了機器本身問題，浴室用電環境和線路也要查查」、「一般家電的塑膠，設計時應該要使用防火等級的塑件材料」。

更多網民留言請看：

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馬桶蓋廠商隨後亦在樓主的帖文回應，並表示「很抱歉造成您困擾，在此謹代表公司表達最誠摯的歉意。我們會將立即派員與您聯絡了解情況」。樓主周二（18日）更新帖文，表示已和廠商交涉，對方已派員協助處理，將馬桶蓋拆回拿去鑑定，同時亦感謝對方迅速處理事件。

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責任編輯：羅嘉欣

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