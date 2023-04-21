【提高警覺】迷魂黨又有新招？　背脊被陌生人貼膏藥男子秒暈倒地

▲ 迷魂黨又有新招？ 背脊被陌生人貼膏藥男子秒暈倒地。

迷魂黨作案手法層出不同，繼拍膊頭後，最新招式疑似又有貼藥膏！內地柳州有菜檔檔主於營業期間被一陌生男子搭訕聊天，對方其後以檔主面色不佳為由，二話不說便將手裡的膏藥貼在檔主背脊，檔主隨即便即失去知覺，暈倒地上。整個過程，均被CCTV全程直撃，警方其後將涉事男子帶返警局調查；而有關膏藥亦已送去機構檢測。

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根據CCTV片段，一名身穿黑衫的，平頭裝的中年男子先是與菜檔檔主假意熟絡，聊天一番，其後便開始推銷手上膏藥，檔主未及應對時，男子便自己掀起檔主上衣，再將手裡的膏藥往他背上一貼，隨後拍了數下。短短數秒，檔主便瞬間暈倒、並不省人事。

檔主事後接受傳媒訪問表示，事發於周二（18日）上午9時許，檔主指自己與該男子根本互不相識。自稱來自少林寺武術學院的男子先是問及檔主家中有沒有小孩要學習武術，其後又指檔主氣色不佳，為他貼上膏藥。檔主回憶事發時:「他在我腰後左右兩邊各點了一下，感覺有一點燙，持續了大約1秒鐘，就開始感覺頭有點暈，這名男子卻說是用氣功打通了血脈」。

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事件發生後，網民隨即議論紛紛，「做手術前的麻醉都沒這麼快吧！」；「騙子遇上低血糖的？」；「帶電流的才有可能這麼快起作用」；「迷幻藥吧，二秒入睡，網路上都有賣」；「要是來偷器官賣的就完蛋了」。

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責任編輯：羅嘉欣