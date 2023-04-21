【家居意外】煮飯忘熄爐平底鑊起火　媽媽遭滾油嚴重灼傷右手皮開肉綻

▲ 煮飯忘熄爐平底鑊起火，媽媽遭滾油嚴重灼傷，右手直接皮開肉綻。

煮食時一定要注意安全，避免發生意外。近日，馬來西亞一名女子煮飯期間因事短暫離開廚房，但忘記平底鑊還開着火，發現時廚房平底鑊已經起火，女子遂想移走平底鑊，未料火勢突然變大，嚇到一時失手令鑊中滾油濺出，淋到右手手掌嚴重灼傷。

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綜合外媒報道，該名女子18日於Facebook發文，講述右手遭滾油嚴重灼傷的經過。事主表示，每日放工回家都會進廚房煮飯，但昨日在準備煎蛋，等待鑊中油熱時，因取物短暫離開了廚房，結果忘記爐頭開着火，發現時平底鑊起火。

事主指，因擔心會發生爆炸，於是想要將平底鑊移至洗碗盆，豈料火勢突然變大，嚇得她手抖了一下，導致滾油從鑊中濺出，直淋事主右手，右手手掌至手腕位置立即被滾油灼傷，她直言「皮和肉直接硬掉，整個手沒感覺。」

從事主上載的照片中可見，右手手掌至手腕位置被大面積灼傷，並出現皮膚脫落的現象，情況相當嚴重。隨後她趕緊到醫院求醫，可能因灼傷過於嚴重，事主指當時未有感覺，直至醫生幫她敷藥後才開始有痛覺，「雖然已經吃過藥，但還是必須硬著頭皮忍痛。」，又驚怕「不知道肉會不會被燒死」。

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女事主表示，目前手腕還很痛，必須每天去診所洗傷口及換藥，同時有不少網民留言祝福事主早日康復，而她本人亦指經一事長一智，並提醒大家，容易健忘的人，厨房開着火不要離開半步，若要離開記得把火關了，「不要想著沒事就一下子回來，否則這就是下場。」

灼傷可分為三級

據醫務衞生局資料，一般灼傷根據嚴重程度可分為三級：

一級：皮膚表面受傷，發紅但沒有結泡，多見於曬傷

二級：傷及皮膚第二層，會起泡、流膿水、發紅、劇痛，有時表皮會脫落

三級：傷及皮膚最上面二層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑。如果神經線遭到破壞，傷勢雖然重但卻不覺得劇烈疼痛。

如遇灼傷，建議先將傷者移離熱源，再用冷水淋洗灼傷部位5至10分鐘並解除傷患處的束縛。同時用清潔的濕布（絨毛類除外）覆蓋灼傷位置，抬高灼傷肢體的末端，保持傷口衛生並將傷者送到醫院，但切勿使用冰敷，或在灼傷位置塗抹藥油。

常見處理灼傷謬誤

切忌脫去緊黏在傷口處的衣服

切忌在傷口上胡亂塗藥膏或藥散

切忌弄穿水泡，以免感染

不要直接在傷口上放冰塊

不要用手或不潔的東西接觸傷口

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責任編輯：羅嘉欣