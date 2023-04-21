【日本旅遊】日本麥當勞變身復古喫茶店　懷舊系甜品復刻版4月底登場

日本麥當勞經常推出懷舊復古美食，繼本月中登場，復刻日本90年代初期開賣的煙肉薯仔批，本月底更會推出3款喫茶店明星甜品，包括咖啡凍新地、布甸批、漂浮哈密瓜蘇打，將於4月26日起發售！每一款都復古時尚，彷彿穿越時空，重返懷舊的昭和年代。

日本本土的咖啡店，幾乎都採用了英文標記的Cafe或日文漢字的喫茶店。今年春天走復古文青路線的日本麥當勞，將開賣的3款日式喫茶店的招牌單品中，布甸批是直接以喫茶店的復古手工布甸作靈感，批皮酥脆，內餡則是custard cream餡淋上焦糖醬，甜而不膩口感酥爽!

咖啡凍新地則在咖啡凍淋上濃郁咖啡醬與煉奶，再撒上玉米片。不但有牛奶香，還有酥脆的玉米片增加口感，層次豐富。

▲ 中島颯太擔任代言人。（圖片：twitter）

還有哈密瓜漂浮汽水，漂浮汽水早在1902已出現在日本喫茶店，是指加了一球雪榚於汽水上。在日本比較常見的口味有綠色哈密瓜、藍色的Lime等等，這次麥當勞也跟著喫茶店企劃而更名為「喫茶店的奶油蘇打」，不論視覺或味覺都大滿足，鮮艷可口最啱來一杯打卡。

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麥當勞這次更找來日本男子組合FANTASTICS主唱中島颯太擔任代言，外表清新的文青形象，和喫茶店質感一拍即合，點一份新地窗邊獨坐，旅遊中也可以來一個便宜版Chill一Chill！3款期間限定甜品將發售至５月下旬。

記者：李越樺