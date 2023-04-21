  • 25°C
香港時間 : 2023421日 (週五) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本旅遊】日本麥當勞變身復古喫茶店　懷舊系甜品復刻版4月底登場

休閒消費 13:10 2023/04/21

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

日本麥當勞經常推出懷舊復古美食，繼本月中登場，復刻日本90年代初期開賣的煙肉薯仔批，本月底更會推出3款喫茶店明星甜品，包括咖啡凍新地、布甸批、漂浮哈密瓜蘇打，將於4月26日起發售！每一款都復古時尚，彷彿穿越時空，重返懷舊的昭和年代。

日本本土的咖啡店，幾乎都採用了英文標記的Cafe或日文漢字的喫茶店。今年春天走復古文青路線的日本麥當勞，將開賣的3款日式喫茶店的招牌單品中，布甸批是直接以喫茶店的復古手工布甸作靈感，批皮酥脆，內餡則是custard cream餡淋上焦糖醬，甜而不膩口感酥爽!

咖啡凍新地則在咖啡凍淋上濃郁咖啡醬與煉奶，再撒上玉米片。不但有牛奶香，還有酥脆的玉米片增加口感，層次豐富。

中島颯太擔任代言人。（圖片：twitter）

還有哈密瓜漂浮汽水，漂浮汽水早在1902已出現在日本喫茶店，是指加了一球雪榚於汽水上。在日本比較常見的口味有綠色哈密瓜、藍色的Lime等等，這次麥當勞也跟著喫茶店企劃而更名為「喫茶店的奶油蘇打」，不論視覺或味覺都大滿足，鮮艷可口最啱來一杯打卡。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

麥當勞這次更找來日本男子組合FANTASTICS主唱中島颯太擔任代言，外表清新的文青形象，和喫茶店質感一拍即合，點一份新地窗邊獨坐，旅遊中也可以來一個便宜版Chill一Chill！3款期間限定甜品將發售至５月下旬。

記者：李越樺

相關文章

【日本旅遊】東京哈利波特列車5月運行　池袋及豐島園車站全新設計
12:10 2023/04/20
【日本旅遊】東京哈利波特列車5月運行　池袋及豐島園車站全新設計
【遊日注意】日本「禁止小孩進內」餐廳急增　老闆呻無家教：騷擾顧客打爛餐具
13:02 2023/04/19
【遊日注意】日本「禁止小孩進內」餐廳急增　老闆呻無家教：騷擾顧客打爛餐具
【日本旅遊】池袋太陽城Sunshine60展望公園大翻新　4月18日重開
13:01 2023/04/14
【日本旅遊】池袋太陽城Sunshine60展望公園大翻新　4月18日重開

你可能感興趣

【日本旅遊】東京哈利波特列車5月運行　池袋及豐島園車站全新設計
12:10 2023/04/20
【日本旅遊】東京哈利波特列車5月運行　池袋及豐島園車站全新設計
【遊日注意】日本「禁止小孩進內」餐廳急增　老闆呻無家教：騷擾顧客打爛餐具
13:02 2023/04/19
【遊日注意】日本「禁止小孩進內」餐廳急增　老闆呻無家教：騷擾顧客打爛餐具
【日本旅遊】池袋太陽城Sunshine60展望公園大翻新　4月18日重開
13:01 2023/04/14
【日本旅遊】池袋太陽城Sunshine60展望公園大翻新　4月18日重開
旅遊資訊 甜品 麥當勞 日本 Cafe 新地

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【夫妻相處】新婚夜見到47歲妻卸妝後真面目 30歲丈夫嚇到喊離婚後續更離譜
17:14 2023/04/18
【夫妻相處】新婚夜見到47歲妻卸妝後真面目 30歲丈夫嚇到喊離婚後續更離譜
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】