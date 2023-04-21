【法言人】蔣祖曼演「釘官」盼演出與過往不同　透露多年好友張頴康性格有轉變

▲ Joman今次做「翁官」都好有型。

TVB熱播中的劇集《法言人》，當中蔣祖曼（Joman）飾演的「翁傲鳴」為區域法院法官，人稱「釘官」的她對所有事特別嚴格。

劇中Joman最初對張頴康演的「馬瑋雄」大律師印象不好，不過因一次被張頴康出手拯救，加上後來對其認真正直性格吸引從而產生好感，但同時又被張達倫追求，面對三角關係。

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做女強人不怕悶 「翁官」特別花功夫

過往Joman飾演的角色都是強勢女強人為主，今次演繹的「翁官」同樣有氣場兼霸氣，但其實內裏很少女心，對於今次角色，她接受TOPick訪問指雖然與過往的角色很像，但今次劇本都有說到「翁官」有顆少女心：「在《逆天奇案》的Hazel大律師是較獨立，因為她父母離異關係，令她更獨立處理事情。但今次在《法言人》很不同，她與媽媽關係十分好，所以我就在這母女感關係入面花多點功夫，令觀眾覺得角色是有不同感覺，我亦不想做到角色很老練，反而想呈現一種青澀的味道。」

▲ 今次「翁官」外表有氣場，內裏很有少女心。

張頴康性格有轉變 心姐舉動貼心

談到劇中與張頴康有感情線，Joman直言與對方相識多年：「我拍第二部電影，已經與阿康認識，那時我們都沒有太多對手戲。經過多年之後再合作，我們也十分期待，而我覺得阿康的性格與以前沒有太多變化，也是十分搞笑，不過經過今次長時間合作，我覺得他較以前開朗開心了不少，加上現時有個美滿家庭，真的很替他開心。」

她續說與謝雪心首次合作，更自爆對方很「爛玩」，很喜歡與他們打成一片：「她令我很有媽媽感覺，我記得拍劇與她一起放工，因為我住得較遠，每次她都會車到我很方便的位置，還要看到我上車，又叮囑我回家後一定要傳訊息給她先放心，是一位很窩心的前輩。」

她還大讚張達倫同樣是一位很好的對手，演繹每一個位也十分細膩，故合作得很偷快，亦感恩每次也能遇到好對手。

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「獨立電影女皇」

蔣祖曼早於15歲在港台劇《Y2K+01》演「阿魚」一角，之後參演過近20部獨立電影，代表作有《蝴蝶》、《圍城》和《酒徒》等，而有「獨立電影女皇」之稱。

她也演過不少電影以及港視劇集《警界線》和《大眾情性》等。

工作不絕

直至2017年，蔣祖曼開始拍攝TVB劇集，她在《鐵探》、《使徒行者2》及《逆天奇案》的演出大獲好評，特別於《鐵探》中她一改正氣形象，首次飾演黑幫阿嫂，其粉紅色髮型打扮令人眼前一亮。

去年1月，她與TVB簽下經理人合約，正式成為親生女，加盟TVB後劇接劇，除了在《輕·功》飾演黎耀祥女兒，亦有份演出《法言人》和《羅密歐與祝英台》。

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記者：陳曉柔