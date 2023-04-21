許志安推出全新單曲《不枉》　眼淚洗刷後繼續前行：再不怕往後看  

許志安繼《人與人之間》推出全新單曲《不枉》，是加盟環球唱片後推出的第二首作品。《不枉》由林若寧填詞，劉志遠編曲、Alvin Leong監製，而作曲人則是首次合作的小林製歌。

許志安分享，這首歌對他有重大意義：「這是充滿正面想法的一首歌，首歌對我意義很大。」

他進一步指：「每個人面對過去都有不同想法，但最重要是能夠振作站起來，向前看繼續前行。雖然要得到這份力量需要一點時間，但我覺得正如歌詞最後一句所說，『你只要流淚過同樣可抹乾／再不怕往後看』透過眼淚去洗刷自己的感受。」

人生只有一次



許志安與填詞人林若寧討論歌曲的方向，一開始就決定了以「眼淚」作題材，但後來安仔覺得「不枉」感覺更正面：「雖然眼淚能夠直接表達感受，但『不枉』感覺更正面，人生數十年中，有很多事情匆匆就溜過，來不及感受。有時候回望過往，好好的尊重自己，去感受以往的情緒是值得的，因為人生只有一次，可以做到的就是用正面的態度跟自己說不枉。」

他續說：「這段時間大家都面對著不同難題，希望有一天，如果大家經歷低潮時，有機會聽到這首歌，可以有振作的力量，我認為這是歌者最重要做的事。」



安仔還透露，現時正忙於處理手頭上的新作品，5月更會到美國舉行演唱會，希望在不久將來可以在台上跟大家見面，與大家分享更多歌曲。

林耀聲馮素波參演MV



《不枉》MV由林耀聲、馮素波主演，兩位好戲之人飾演母子，細膩演出牽引觀眾情緒。故事講述林耀聲年幼時經歷父母離異，孤身一人面對成長各樣課題，多年後父親病逝成了母子重逢的契機。

可是心裡埋藏已久的裂痕再次浮現，母親試圖彌補缺口卻遭兒子回絕。轉眼一過，林耀聲已為人父，慢慢悟到血緣關係無法改變，但心態可以改變，與其執著在過去的傷痛，不如放手著眼當下，擁抱未來，最終三代同堂流露出釋懷的笑容，修補多年的缺口。



《不枉》

唱 : 許志安

作曲 : 小林製歌

作詞 : 林若寧

編曲 : 劉志遠

監製 : Alvin Leong



給你宣洩鬱結或許喊亦有用處

眼淚會令美滿感情被記住

讓痛苦 流成連場驟雨

同時留下營養灌溉振作的支柱



流淚至少不枉 比苦笑更悲壯

哭出了 便會帶走辛酸血汗

獨處無人一角能共你自己好好交往

暫時在避風港



明日更加寬廣 多得舊有慘況

天黑了 才能懷念陽光

遺憾總會難忘 都遺留痊愈配方

痛哭過更真實 成長的眼光看苦處笑著看



當每一塊濕透紙巾記錄你鉅著

最後悔又最夠感人被記住

尚會哭 仍能胡言亂語

誰人能沒情緒這是你成熟證書



流淚至少不枉 比苦笑更悲壯

哭出了 便會帶走辛酸血汗

沒有從前黑暗 誰在意風景有多好看



沒長路是冤枉

明日更加寬廣 多得舊有慘況

天黑了 才能懷念陽光

遺憾總會難忘 都遺留痊愈配方

你只要流淚過同樣可抹乾 再不怕往後看

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