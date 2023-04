【中印尖子】布樂文靠幽默打破種族隔閡　傑出學生JB為DSE考生打氣︰堅持向前行

TVB藝員、中印混血兒布樂文(JB)是2021年無綫電視藝員訓練班出身,去年成為23位J2ers之一,現主力做J2節目,逐漸為人所認識。年僅22歲的JB其實是一名高材生,2017年榮膺傑出學生,2019年升讀中大。JB昨日以過來人身份在IG貼出多張學生相,鼓勵一眾DSE(中學文憑試)考生不要感到無助,因DSE只是人生一個小關卡。

JB上載了多張當年就讀港大同學會書院的青澀照片,憶述數年前備戰DSE時的緊張情況,「記得中六study leave嗰陣,本身已經好緊張,之後成日聽到身邊同學講做咗幾多份past paper,收咗啲咩conditional offer(條件式入學)搞到自己勁大壓力……」結果JB迫自己不斷溫書,但又未能集中,最後崩潰到對溫習產生了恐懼。

▲ 布樂文曾奪得2017年香港傑出學生獎。(陳慧安攝)

只是人生必經小關卡

他形容這段時間是行屍走肉,回想都覺得辛苦,「但係一考曬個剎那嗰種灑脫、豁達嘅心情,我畢生難忘。」到現在讀大學回想,覺得自己當時的執著好搞笑、好傻,「因為個試畢竟只係人生入面一個好小嘅章節,往後嘅抉擇同試煉仲有好多好多。」JB笑言叫考生「唔好俾咁大壓力自己」是廢話,但他以過來人身份鼓勵考生。

記住You’re not alone!依家你可能會覺得好迷惘,好冇方向,但係唔好感到無助,呢個只係人生一個必經嘅小關卡!人人條路都唔同,但只要繼續堅持向前行,你都一定會去到一切恍然大悟嗰一日,It will all make sense!今晚早啲訓,休息多啲,唔好好似我咁玩命啊!