【中印尖子】布樂文靠幽默打破種族隔閡　傑出學生JB為DSE考生打氣︰堅持向前行

▲ 曾獲選為「傑出學生」的TVB新星布樂文（JB），以過來人身份鼓勵DSE考生不必太執著和感到無助，因這只是人生一個必經的小關卡。

TVB藝員、中印混血兒布樂文（JB）是2021年無綫電視藝員訓練班出身，去年成為23位J2ers之一，現主力做J2節目，逐漸為人所認識。年僅22歲的JB其實是一名高材生，2017年榮膺傑出學生，2019年升讀中大。JB昨日以過來人身份在IG貼出多張學生相，鼓勵一眾DSE（中學文憑試）考生不要感到無助，因DSE只是人生一個小關卡。

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JB上載了多張當年就讀港大同學會書院的青澀照片，憶述數年前備戰DSE時的緊張情況，「記得中六study leave嗰陣，本身已經好緊張，之後成日聽到身邊同學講做咗幾多份past paper，收咗啲咩conditional offer（條件式入學）搞到自己勁大壓力……」結果JB迫自己不斷溫書，但又未能集中，最後崩潰到對溫習產生了恐懼。

每日都拖延，唔敢掂啲書，直到夜晚十一點幾先開始溫，結果就溫通頂唔瞓覺直接去考，考完返嚟攰到即刻喺地下瞓著，之後第日又重複，真係好癲。

▲ 布樂文曾奪得2017年香港傑出學生獎。（陳慧安攝）

只是人生必經小關卡

他形容這段時間是行屍走肉，回想都覺得辛苦，「但係一考曬個剎那嗰種灑脫、豁達嘅心情，我畢生難忘。」到現在讀大學回想，覺得自己當時的執著好搞笑、好傻，「因為個試畢竟只係人生入面一個好小嘅章節，往後嘅抉擇同試煉仲有好多好多。」JB笑言叫考生「唔好俾咁大壓力自己」是廢話，但他以過來人身份鼓勵考生。

記住You’re not alone！依家你可能會覺得好迷惘，好冇方向，但係唔好感到無助，呢個只係人生一個必經嘅小關卡！人人條路都唔同，但只要繼續堅持向前行，你都一定會去到一切恍然大悟嗰一日，It will all make sense！今晚早啲訓，休息多啲，唔好好似我咁玩命啊！

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演喜劇向同學介紹印度文化

布樂文於2017年曾獲選為「香港傑出學生」，讀港大同學會書院的他有中印血統，爸爸是印度人，媽媽是香港人。當時他表示，自幼生活在一個多元文化社區，但讀幼稚園時，留意到同學不願意觸碰到自己，會跟自己保持距離，長大後他就理解同學對不同族裔有誤解，「那時候大家仲細，有點不成熟」。

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性格開朗的JB未有因而自我孤立，喜歡足球和戲劇的他升中後，更主動找機會向同學介紹印度文化，讓他們了解自己。JB後來不僅擔任足球隊隊長，也在學界比賽中獲選過中文及英文優秀文章，熱愛戲劇的他更以幽默手法演喜劇介紹印度文化，深受同學歡迎，最後奪得香港學校戲劇節傑出演員獎。他在校內也熱心助人，積極協助插班生適應新環境。他認為中印文化可轉化為優勢，興趣則可作為橋樑，與同學建立關係。

2019年，中大商學院公布取錄了28名學生，分別通過「運動員獎學金計劃」、「校長推薦計劃」及「多元卓越獎學金」入讀商學院課程，而通過了以上其中一項計劃獲工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程取錄。JB曾接受訪問談到未來志向，他希望從事藝術職業，未來能深究戲劇和表演藝術，不論在台上或大銀幕上，為觀眾帶來歡笑和樂趣。

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責任編輯︰林綺玲