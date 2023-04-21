【J2ers】JoJo以出貓奇遇勉勵DSE考生　黃紫恩曾被教授利誘出埠：話包我A+【多圖】

▲ 黃紫恩自爆同學的出貓經歷！

DSE中學文憑試今日（4月21日）開考，一眾J2ers近日於IG發文為DSE考生打氣，當中J2台柱黃紫恩（JoJo）昨晚（4月20日）於個人IG分享一張中學時代的學生相，束著馬尾的她樣子青澀！當中JoJo分享中學時代同學的出貓奇遇。

JoJo透露當年考試時隔離位的同學經常「出貓」，某次考中史科，她見到對方在櫃桶底打開課本來抄，落堂之後JoJo既被老師捉去「審」。當時老師問她有否看到該同學「出貓」，又問為何不舉手告之老師，更稱這樣對其他同學不公平。

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▲ 黃紫恩的學生相！（取自instagram）

JoJo透露當時這樣回答老師：

我話我睇到，

但係我知道佢冇溫書，

我見佢望住試卷d問題揭爛本書，

都唔知抄邊度落邊度，

所以我勸老師不如算啦。

我都係第一次睇人出貓出到咁委屈🥹

揭到又R曬頭又飲泣又dum曬地，

應該考完都係炒車，

不如你高抬貴手放過佢，

黃紫恩：成功冇捷徑

JoJo為出貓同學「求情」，亦希望藉此經歷鼓勵DSE學生努力讀書，她寫道：「佢自己會知冇溫書連貓都出唔到，最後老師放走左我，唔知老師最後有冇鬧果個同學，淨係知佢後黎冇再出貓，中史都考到全級頭三好叻。成功冇捷徑，唔好放棄盡人事就掂曬！

Be Chill!」

網民紛紛留言，笑問JoJo：「你同學係咪周星星，攞本國文書黎出貓」，某網民更讚JoJo：「其實JoJo讀書果時，竟然有自己一套睇法，都幾早熟。」

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▲ 黃紫恩的學生Look！（取自instagram）

作風大膽獲封「性女」

27歲的黃紫恩（JoJo）本名黃芷欣，早於2019年擔任Big Big Channel的KOL，大學畢業後加入TVB任《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目做主持。

另外，她亦參與劇集的演出，包括於《愛．回家之開心速遞》演群姐的「濾鏡版」，以及於《青春不要臉》扮學生妹。

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說到最受注目，JoJo跟「波波」黃婧靈因主持節目《冇人性教育》，而獲封「TVB新一代性女」。

她在節目大方談及有關「性」的課題，在其中一集內，JoJo與一眾主持介紹不同款式的避孕套，只見她拿起青瓜作試範，而且手勢十分純熟，完全不扭擰，連在旁的「波波」都睇到眼定定，而現時她主持《不正常愛情研究所》，同樣大膽作風。

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教授以成績誘陪出差

入行前JoJo於香港理工大學修讀設計科，JoJo曾在J2節目《不正常愛情研究所》爆料，透露大學時期獲教授開出「離奇」得到高分條件，以A+成績利誘陪出差：「佢話：『我嚟緊返去內地做 Project，JoJo你不如跟我返去，我包你 A+。』」其後以過完暑假便畢業拒絕對方。

另外JoJo大學時期曾經失戀，她既然化悲憤為力量勤力讀書︰「嗰時係咁讀書博高分，最後考試爆晒4（A grade），係有少少報復心理，想佢追返我，最後都有喺返埋一齊。」

擁有好身段的JoJo亦不時於IG大方派福利，性感程度不遜於波波。同時她舞功不俗，在《全城一叮》大騷舞藝，亮相《獎門人》時更玩濕身誘惑。

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