【不孕困擾】女子天生雙子宮難有孕受盡長輩白眼　老公做一暖心舉動鼓勵

▲ 女子天生雙子宮難有孕受盡長輩白眼，老公做一暖心舉動鼓勵。

對於想做媽媽的女性而言，每一次備孕失敗甚至流產，都是極大打擊，非常需要身邊人的支持鼓勵。台灣一名女子因天生有兩個子宮，非常難懷孕，她也因此備受家中長輩的白眼。幸好有老公用一個舉動鼓勵，才讓她心態放開，不再鑽牛角尖。

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事主在Dcard討論區分享親身經歷，她表示，自己和老公婚後一年一直努力製造懷孕機會，期間也不斷有長輩施壓。某日，事主突然發現自己已懷孕四週，產檢後也一直小心翼翼，以為會順利生產，不料卻在短短5日内經歷了2次腹痛出血狀況，事主最終小產，並要經歷非常痛苦的恢復期：

吃收縮藥後每十分鐘收縮一次，就像有人大力的擰開你的子宮一樣，為了讓血流乾淨，我痛到在床上冒冷汗哭了兩天。加上找不到人頂替我工作位置，我只休息了四天就回公司上班。

發現雙子宮難受孕 老公不嫌棄暖心安慰

2個月後，事主前往醫院進行人工受孕，被醫生發現她是雙角子宮，即先天性子宮畸形，外觀上像左右兩邊各一組子宮組成的愛心形狀。醫生同時告知，事主即使做人工受孕成功懷孕，流產機率也很高，因為子宮房間被分成兩個，空間變小，就容易胎位不正或早產。但事主最終仍選擇嘗試，並坦言過程中的不適：

吃排卵藥，打排卵針，破卵針，人工植入，等待消息，這期間非常難熬。打排卵針很痛，人工植入很不舒服，副作用很多，你還必須上班，都必須忍下來。

可惜的是，事主最終仍未有孕。長輩在得知後，紛紛對她表示嫌棄，令她心情更為低落。這時，事主老公給了她一個大大的擁抱，讓事主堅強的心情瞬間潰堤：

他是這期間看了我很多痛苦的人。老公說，我們兩個過自己的生活也很開心啊，不用為了孩子而讓自己生活過不下去。

最後，事主對懷孕一事不再過於執著。雖然長輩仍會情緒勒索，但她也決定先把身體養好，懷孕就順其自然。她還語重心長表示：

如果你有朋友也很難受孕，希望你們多鼓勵她，陪著朋友哭一下就好。每一次的流產都是女人一次的創傷。

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責任編輯：羅嘉欣