【性早熟】小三年級女兒來月經嚇親媽媽 營養師：與呢類飲食習慣有關

現今孩子營養好、發育早熟，台灣一名媽媽分享，其就讀小三年級的女兒突說內褲有血，本以為是受傷，豈料竟是來月經，頓時被嚇壞驚呼「這麼早來？」有營養師直言，與飲食習慣有關。

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綜合台媒報道，該位媽媽在「爆廢公社」透露，女兒現時就讀小學三年級，某日突然說內褲有血，「還以為是受傷」，檢查後竟是月經，該名媽媽直喊：「才小學三年級，會這麼早來？我以前中學才來，現在小孩吃太營養？」

貼文引起網民熱議，大批網民均稱，「小學三年級太早了，性早熟要看醫生」；也有類似經驗的過來人分享，「我也差不多小學四年級來」。另有許多人認為性早熟跟吃雞肉有關。

台灣營養師許育禎在fv「Ivy營養師的健康教室」指出，台灣的雞沒有施打生長激素的需求，除了環境荷爾蒙影響外，攝入過多的不健康飲食，如零食、油炸物、甜食等，都會進一步誘發性早熟。她建議，可讓孩子嘗試減少零食攝取、控制體重，另少吃紅肉、多吃白肉及深海魚、增加纖維的攝取量都有所助益。

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責任編輯︰王明芳