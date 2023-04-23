【靚太廚房】10分鐘懶人家常菜　達人教你延長蔬果保鮮期大法

▲ 簡單食材及調味料就煮出美味又健康的菜式。

天氣炎熱，容易食慾欠佳，加上收工後和時間競賽「買埋煮埋食埋洗埋」，真的十分傷腦筋。今集《靚太廚房》找來美食Blogger兼識飲識食達人Mei介紹快靚正有機菜食譜，只需10分鐘煮好送飯一流、護眼抗氧的焦糖味噌茄子。Mei更會分享揀有機靚茄子、處理農藥及保存蔬菜心得。

▲ 除焦糖味噌茄子外，Mei更推介4餸一湯食譜，分別是娃娃菜蝦乾煮粉絲、醬油煮南瓜、香茅雞中翼及南瓜粟米眉豆栗子腰果素湯。(曾嘉文攝)

有機菜知多D

Mei指出，大家對有機菜的認知是無化學農藥、殺蟲劑、除草劑。若要嚴格地定義的話，就是種子和土壤都必須是歐盟認證的有機物。

茄子營養價值

相比起根部蔬菜如薯仔、蓮藕等，茄子碳水化合物含量較低，利於減肥。加上是紫色植物，有豐富花青素，有助護眼、抗氧化及身體健康。

另外，亦含維生素A、B群、C、K鎂、鉀、鐵等營養素，可以預防心臟病、降低膽固醇、抵抗癌症及預防失智。

不過，要注意患有關節炎或腎結石人士避免進食過量。切忌與寒涼食物同食，如豆腐、海帶及蟹等，有機會引致胃部不適或腹瀉。

揀靚有機茄子

Mei表示，購買時留意茄子外形。如果飽滿結實，表面有光澤，顏色鮮艷，即是新鮮。相反，顏色暗啞、呈現瘀傷、凹凸不平、腐爛破損或茄子頭乾身，就代表已擺放一段長時間。

食譜推介-焦糖味噌茄子

▲ 焦糖味噌茄子。(曾嘉文攝)

材料

長茄子(中型) 1條 生薑(切絲) 1片

調味料

清水 2茶匙 醬油 1茶匙 料理酒 1茶匙 味醂 1茶匙 蔗糖 1湯匙 味噌 1湯匙

做法

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1) 茄子清洗乾淨後，抹乾切片。

2) 切薑絲。

3) 清水、醬油、味醂和料理酒在碗中拌勻，備用。

4) 開鑊下油，逐片放入茄子去煎。茄子兩邊煎至微焦和軟身後，盛起。

5) 將蔗糖倒入鑊中快炒。熔化後，加入味噌、薑絲炒勻。

6) 炒至焦糖化後，加入已調好的醬料及茄子片。

7) 炒勻至醬汁開始收乾，上碟即成。

處理及保存大法



▲ 茄子外形飽滿結實、有光澤、顏色鮮艷，即是新鮮。(圖片由受訪者提供)

▲ 日常生活中，大家可以嘗試減廢走塑，以保鮮盒代替膠盒。(圖片由受訪者提供)

▲ 十字花科蔬菜如:椰菜花、西蘭花及尖塔椰菜花等，可用保鮮紙或用濕毛布包裹後放雪櫃，可保存1-2天。(圖片由受訪者提供)



▲ 用蜂蠟保鮮布包裹或蓋著已切開的蔬果，可延長保鮮期。(圖片由受訪者提供)



在香港，一年四季比較容易找到當造靚蔬菜，豆類、根莖類、葉菜類、瓜類、香草類，一應俱全。而大家平日在家常菜常食到的番茄、薯仔、節瓜、粟米、甘筍、唐生菜等，在去除農藥、昆蟲及保存做法上，Mei有以下建議:

1) 瓜類、豆類可用清水沖洗；葉類蔬菜需浸完再洗，即可。

2) 蔬果建議即日食用，盡量先食有葉的蔬菜，根莖類可用紙袋儲存或用報紙包裹。春夏季必須放雪櫃，最好2-3日內食用 ; 秋冬季可放無日照位置，室溫保存最多2-3日。

3) 購買時，帶備綿製網袋擺放蔬果，回家後直接放入雪櫃蔬果格，雪藏日子不可超過2天。

4) 十字花科蔬菜如:椰菜花、西蘭花及尖塔椰菜花等，可以保鮮紙或用濕毛布包裹後放雪櫃，可保存1-2天。

5) 如果蔬果切開後，未能完全食用，可用蜂蠟保鮮布包裹或蓋著。保鮮布由強力抗菌功效的荷荷巴油及蜂蠟所製，有助延長食材保鮮期。只需將保鮮布包裹食物或容器，利用雙手熱力壓實即可，建議2日內食用。用完後，以冷水及少許溫和清潔劑洗乾淨，待風乾後可循環再用。

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責任編緝：張懿慧