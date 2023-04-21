【回南天】持續落雨衣物難乾傳噏味　專家教6招極速乾衣除臭大法

▲ 專家教6招極速乾衣除臭大法。

近日天氣不穩，連續數天持續落雨。想衣物能保持乾爽、不致於傳出「噏」味有何辦法？TOPick整合了6個簡單快速乾衣除霉味方法，同時更有3招家務達人教洗衫、晾衫貼士，省電又省錢，有助除臭乾衣。

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3招快速乾衣法：

1. 風筒配膠袋

把未乾透的衣物（較小型的衣物）放進膠袋內，建議每次1件，然後把風筒的吹口放在膠袋內，散熱口在膠袋外，並把膠袋口收緊，但不要密封。

一邊用熱風吹，一邊搖晃膠袋內的衣物，可快速令衣物變乾。如果衣物有霉味，也可一併除去。

2. 屈曲衣架

潮濕天氣晾衣服，衣服的前後都貼在一起，久久未乾，趕時間出門卻發現所有衣服都未乾，馬上崩潰。

把鐵線衣架的兩端向前屈曲，令衣架變成立體。

這樣晾曬衣物，能令衣物的前後不貼在一起。增加空間感有助空氣流通，令衣物更快晾乾。

3. 乾毛巾

由於只擰衣物本身有可能會再次吸收擰出來的水分，難以乾透。因此，可用乾毛巾輔助。在未乾透的衣物上疊一塊乾毛巾，再將它們捲起，就好像捲壽司手卷般。

用力擰毛巾，這樣毛巾會吸走衣物上的水分，比只擰衣物本身更能提高脫水效果。

3招除霉味方法：

1. 白醋

別以為衣物有異味只要重覆清洗便能解決，如果問題根源是霉菌，只會愈洗愈臭。要解決問題根源，可以用白醋。白醋能殺死霉菌，自然可以除去衣物的霉味，回復清新。

在盤中加入1:20白醋到清水裏（大約2湯匙），浸泡20分鐘，白醋會吸走衣服上的臭味。

浸泡後過水，再把衣物投進洗衣機裏清洗，便可告別霉味！（注意：毛衣等含動物纖維的衣物不宜用白醋清洗）

2. 梳打粉

梳打粉是一種天然礦物質，又稱「碳酸氫納」，有清潔及除味作用，可以除去衣物的異味。

在盤中加入大約2湯匙梳打粉到1公升的清水裏，浸泡20分鐘，再過水清洗。

3. 香皂

把香皂放在網袋裏，再放到衣櫃裏，即可去除霉味。

香皂的香味滲入每件衣物，令衣物散發淡香。如果在極度潮濕的日子，最好同時擺放吸濕器，保持乾爽。

其他洗衫晾衫貼士

而手作達人Billie Ng（吳斯翹）亦曾受訪，分享天然衣物防臭噏大法。洗衫前先用梳打粉與檸檬酸浸泡衣物，有助去除「噏」味，步驟如下：

首先，預備一盆水，放入梳打粉，待溶解後再浸衣物，浸泡1小時以上，然後沖洗衣物

接著，預備一盆清水，放進衣物，之後放檸檬酸，再浸衣服半天

最後，把衣物放進洗衣機洗淨，但不用放柔順劑

晾衫前：去除濕氣

至於日本家事專家每田祥子，也曾分享室內晾乾衣物，以及讓衣物清爽無味的妙法：

清洗前：

選用有「大洞」的洗衣籃，有助濕氣蒸發。

洗衣前，先把衣物翻面。因為衣物內面接觸肌膚，會沾有汗垢油漬，將衣物裡外反轉洗滌，不但能防止掉色，還可讓衣物快乾。

趁衣服進行脫水程序前，打開洗衣機蓋，把乾毛巾扔進洗衣機，蓋好洗衣機，讓它一同脫水。毛巾可發揮吸水作用並增加衣物重量，令平均含水量減低，加快乾衣。

清洗後：

衣物洗淨後，立即取出，否則會令洗衣機成為細菌溫床，產生異味。

晾衫時，衣物與衣物之間保持一個拳頭的距離，保留空間有助空氣流通。

在晾衫處的地板舖上報紙，可降低室內濕度。

在雨天開風扇，有助空氣流通。即使是晴天，也要降低室內濕度，建議至少要開窗15分鐘。

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責任編輯：羅嘉欣