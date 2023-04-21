【移民英國】移英回流重返舊公司昔日下屬變上司 港男嘆：好難過自尊心呢一關

▲ 有港男分享朋友的經歷，指他移英回流重返舊公司，昔日下屬竟變上司。

近年不少人移民，有港男上網發文，表示有朋友兩年前移民英國，因不適應當地天氣，所以回流返港，更回流舊公司，但風水輪流轉，新上司竟然是昔日的下屬，令他極為無癮，港男看到朋友馬死落地行，也概嘆「好難過自尊心呢一關，尢其俾昔日下屬落order。」

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有港男近日在香港討論區發帖，分享朋友回流的經歷，他透露朋友是在測量行做，兩年前移民英國，但因為「頂唔順英國天氣」所以回流返香港，並回流舊公司，但今非昔比，風水輪流轉，

昔日的下屬變成今日的上司咁都肯制，可能始終呢行人工ok掛…

貼文一出，即引起熱議，不少網民認為做生不如做熟，也應該接受現實馬死落地行，「舊公司知佢有幾多能力會比返高啲人工，新公司可能要由低做起⋯」、「馬死落地行，有咩問題？」、「多些人移民係好事， 後生仔有得上位，去得英國移民嘅人，有幾多料吖！食回頭草當然俾人睇低啦」、「希望佢好好地，唔好有仇報仇就得」，有網民指，如果有料，總有一日可以做返上司，「你朋友反而小心啲，當佢搵唔到食，無錢開飯，就乜都肯架啦。我有個前同事，係公司都有team人跟佢搵食，去左某國後，變咗做外賣仔，你估佢如果返來，有公司會再肯俾一team人跟佢？」

另有網民指，樓主朋友可能是睇錢份上，才回去做下屬，但樓主則指，「好難過自尊心呢一關，尢其俾昔日下屬落order，但昔日嘅下屬會點睇呢位昔日嘅上司？有時啲嘢唔係想像中咁易執行…」有網民指就算撇開移民問題，就算一直做緊，在人多的大公司做，也有機會隨時執位，「今日新人跟你學嘢，將來都有機會變你上司，甚至上司嘅上司我都見唔少，根本好平常嘅事。」

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責任編輯︰王明芳