【東張西望】揭含可待因咳藥水任買　 直擊藥房變猖狂「咳水飯堂」

濫用藥物一直是難以解決的社會問題，TVB節目《東張西望》昨日報道，有濫用藥人士指出，香港四處的藥房都可以輕易買到含有可待因的咳藥水，導致濫藥情況加劇，希望政府可以加強打擊。

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受訪者陳先生（化名）曾經染上毒癮幾十年，亦已濫用咳藥水10多年，他認為近年藥房非法販賣咳藥水的情況越發猖狂，不但沒有限制購買數量，亦不需要出示醫生處方，甚至可以在藥房內「堂食」，直接飲用咳藥水：

「你鍾意買幾多支都得，你要邊隻藥水，佢就倒落個杯度，跟住坐喺度飲。」

他又指，這些俗稱「飯堂」的藥房遍布油尖旺、佐敦、深水埗等區，一般全年無休，

「超過10點半關門嗰啲已經係，同埋年初一至初三唔關門，打風唔關門，全部都係。」

可待因被列為第一部毒藥，其實在香港早有法例規管。咳藥水的可待因含量介於0.1-0.2%，且必須在有註冊藥劑師監管的藥房才能購買，買賣時亦需要登記買家個人資料。如果含量高於0.2%，則需要有醫生處方才能購買。目前市面上流通的咳藥水可以分為可待因4.75及9毫克兩種，9毫克可待因已是接近0.2%含量。

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陳先生希望政府能夠打擊違規的藥房，令9毫克的咳藥水重新回到需要處方才可以購買，從而幫助濫藥者強制性戒掉咳藥水。他亦表示自己明白濫藥者其實責無旁貸，不能將責任全部推卸到販賣者身上；但他亦指有不少人，尤其是青少年，因為咳藥水容易購買而誤入歧途。

陳先生指9毫克可待因的咳藥水四處都能輕易買到，為驗證其說法，《東張西望》節目組便跟隨他到旺角一間藥房「放蛇」。只見過程中，職員除了詢問陳先生想要哪一款咳藥水之外，便沒有再問問題，亦沒有要求他登記任何資料。

「唔會理你㗎，你想買幾多支咪幾多支囉，我最多嘅時候係一卡一卡咁買，唔係一樽樽。一桶一桶，一桶開32支。」

他又表示，使用「姐仔」、「酸梅」、「提子」、「檸」、「橙」、「黃寶」等代號能夠買到更多的咳藥水，因為只有長期飲用咳藥水的人才會熟知這些代號。除此之外，職員亦會讓他們自行在藥房處理咳藥水及飲用，甚至還會替買家裝瓶，將藥水倒進他們自備的容器內。

節目主持隨後亦親自前往藥房，嘗試購買9毫克的咳藥水。不過職員就對主持說9毫克是重份量，一般並不需要用這麼重份量，並提醒不要服用過量。主持最終只買到較輕劑量的咳藥水。

濫用可待因的後果可大可小，節目組訪問香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，他指出可待因本身已是鴉片類的成分，最常見的副作用是噁心，服用後會有睡意及飄飄然的感覺。長期服用可待因會導致上癮，抑制腦部，也就是抑制呼吸及心跳，引致呼吸或心跳停頓，甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣



