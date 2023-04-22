【大灣區考察團】李家超：對引入雲巴持開放態度　港深同是圓夢的地方

▲ 特首李家超在前海深港青年夢工場見記者。（林曉君攝）

大灣區考察團下午繼續在深圳展開考察行程，其中，由立法會議員梁君彥帶領的組別下午除了到訪大疆，約3時許便抵達前海深港青年夢工場，在不同攤位了解青年創業項目，並與青年交流，特首李家超均有參與。

李家超下午見記者總結上午和下午的行程，他形容，港深同是一個圓夢的地方。他認為，大疆的成功之道是問題導向，重視市場需求，形容和特區施政理念一樣。在夢工場，李家超形容，每位青年都充滿信念，認為他們很有魄力、自信，去面對不同的挑戰。

被問到九龍東會否引入雲巴，李家超表示，今次參觀給了政府一些新想法，但要考慮環境、成本等實際運作，要實事求是檢視，強調態度開放，希望相關部門盡快做研究。

陳國基一行訪騰訊 孫東：學到科技要自律自強

另外，由政務司司長陳國基帶領的考察團，下午則到騰訊參觀，並了解騰訊數據中心、騰訊雲服務，及騰訊發展史。

創新科技及工業局局長孫東表示，之所以選擇參觀比亞迪和騰訊，「一個是數字化經濟的先驅，一個是實體經濟的典範，都值得香港學習。」他續指，香港現在在搞實體產業，這兩家企業已經成為深圳的代表性企業，香港亦需要搞出自己的企業。

孫東又指，從這兩個企業的成功中，學到一個重要的道理，就是「科技要自立自強」，香港未來在建設國際創科中心的過程中，一定可以在深圳中學到不少東西。

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記者：林曉君、趙居逸