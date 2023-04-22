禮服設計師擬為李家超太太製旗袍　女青年爭與一男議員合照　風頭勁過特首？

▲ 李家超鼓勵青年繼續奮鬥。（林曉君攝）

特首李家超下午率其中一組考察團到前海深港青年夢工場與青年交流約2小時，現場設有多個攤位，由創業者向考察團介紹其項目。李家超一行人在其中一個攤位逗留最久，一度傳出拍掌笑聲，所謂何故？

原來，該攤位的負責人是一位女青年企業家，禮服設計師方麗華，她在攤位展現其旗袍作品，知道李家超是「愛妻號」，所以打算親自設計並製作一套旗袍給特首太太林麗嬋，方麗華告訴傅流螢，李家超已答允，之後會透過助理與其聯繫，她預計，整個設計及製作過程大約2個星期至一個月，「全手工」。

▲ 方麗華稱要親自為林麗嬋製作一套旗袍。（林曉君攝）

除了攤位，一行人後又分不同小組與青年交流，體演文出議員霍啟剛尤其受女青年歡迎，不少人主動要求合照，有議員笑言：「勁過特首」。金融界議員陳振英則突然「兼職」做攝影師，笑話一張收50元。

▲ 霍啟剛主動邀落單女青年一起交流。

霍啟剛亦有求必應，現場十多張檯，有些檯七、八人同坐，見到有青年落單時，霍啟剛更主動邀請對方同檯交流，不過，仍有一位男青年落單多時，最終僅教育界議員朱國強前往與其交流。

▲ 女青年爭與霍啟剛合照，陳振英兼做攝影師。（林曉君攝）

李家超準備離開時，現場青年紛上前與其道別，並爭取與其合照，李家超亦十分熱情，鼓勵他們堅持奮鬥。

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