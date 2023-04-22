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因一事近半隨團傳媒深圳收警告信　港府立會職員同中招

政治 19:00 2023/04/22

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

接載傳媒的旅遊巴被截停檢查有無佩戴安全帶。

由特首李家超帶領的大灣區考察團今日在深圳考察，因應考察團兵分兩路，隨團傳媒亦分成紅、紫兩組，其中，紫組從南頭古城準備出發赴下一站時，突然被深圳交通警察截停，並向車上大部分人士送上「警告信」一封。

今日下午，接載傳媒的旅遊巴擬前往佛山之際，被深警攔下，一位女警上車清點：「沒戴安全帶的1個、2個、3個……」嚇得車上的人紛紛繫上，有些在睡覺的亦被嚇到手忙腳亂，隨團的港府工作人員及立法會工作人員亦未能幸免。

女警清點完畢後，隨即下車匯報，車上全員下車，車輛則原地待命，不熟悉內地交通法例的香港記者略顯慌張：「點啊，使唔使行政拘留啊？」、「死囉，要罰錢啊？2000元？」

經過5位交通警察商量，最終決定只作警告，不作罰款。不過全車人，無論是港府工作人員、立法會秘書處職員還是記者，均一視同仁，需排隊登記身分證（回鄉證），並收一封「警告信」，並接受口頭教育。不過，有人在下車後主動向警方解釋，強調自己有繫安全帶，最終獲警方豁免。

至於為什麼不罰錢呢？警方解釋，在深圳任何人不佩戴安全都擁有一次警告機會，而在其他城市被抓到，則會立刻處罰，「城市路罰200元，高速公路罰500元。」並一再敦促要遵守交通規則。

不用罰錢當然開心，有記者笑稱，「政府考察創科，我們來考察陽光執法，是一個不錯的體驗。」

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撰文 : 傅流螢

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