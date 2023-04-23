【大灣區考察團】東莞訪物流園、華為小鎮　李家超與港商餐敘後轉往佛山考察

▲ 特首李家超在東莞市委書記肖亞非等陪同下參觀華為。（林曉君攝）

港府高官、立法會議員組成的大灣區考察團今日分組在東莞及佛山考察。

特首李家超今日上午和由立法會主席梁君彥帶領的紅組，早上在東莞物流園逗留約半小時後，即轉往位於松山湖、面積127公頃（相當於6.5個維園）的華為小鎮參觀，一行人11時抵達，逗留約1小時。

據了解，華為共派出三位高層講解，包括監事會主席郭平，他陪同李家超參觀圖書館和遊覽小鎮，另外華為公共關係及政府事務部總裁王劍峰亦講解了華為發展史等，另外，工作人員亦向李家超介紹了華為鼓勵員工在小鎮內創業的故事。

一行人還乘搭華為小火車遊覽華為小鎮，歷時12分鐘。該小火車採用華為研發的快速充電技術，每次一到站，在乘客上落車之際，經過8至15秒的充電後，小火車就可以續航1,500米。

東莞市委書記肖亞非、中聯辦副主任何靖、廣東省人民政府港澳事務辦公室主任李煥春陪同。

▲ 一行人乘搭小火車觀賞園區。（立法會議員供圖）

▲ 李家超一行參觀華為圖書館。（立法會議員供圖）

▲ 李家超參觀物流園。（林曉君攝）

據了解，李家超下午轉往佛山參與由政務司司長陳國基帶領的紫組訪問行程。 紫組上午參觀機械人公司，下午則往景點「南風古灶」參觀，亦會考察佛山市城市大腦，晚上與佛山市領導人餐敘。

▲ 議員參觀管制空運貨物安檢設施。（林曉君攝）

李家超在社交平台提及到物流園，考察全球首倜直達機場空側的跨境海空聯運項目的運作情況。他說，這個項目對他格外有意義和親切。是其擔任保安局局長期間，特區政府大力推動將機場上游安檢延伸至東莞，以促進物流業更高效發展。

在過程中，破解了重重障礙，最終香港機管局與東莞市人民政府於今年二月，就建設「香港國際機場物流園」簽訂合作協議，「東莞一香港國際空港中心」 亦於早前正式運行，見證這個歷史性的時刻，至今仍感無比驕傲。

他續指，最新數據顯示，香港繼續成為全球航空貨運量最大的城市。他相信空港中心的運作模式，能進一步發揮香港的空運中轉樞紐功能。

紅組今日下午會參觀牙科技術公司、華陽湖國家濕地公園、鰜魚洲文創園。

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記者：林曉君