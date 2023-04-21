【大灣區考察團】出發前大合照　李家超：訪問團歷來規格最高

▲ 訪問團今日出發前，所有參加的議員與李家超及官員，拍攝大合照。(顏汶羽fb圖片)

特首李家超今日率領香港特區政府及立法會大灣區訪問團，進行為期4天分訪問，分別會到深圳、東莞、佛山和廣州。考察團今日出發前拍攝大合照，李家超指，相信今次訪問團是歷來規格最高、最龐大，去到每個城市都會和當地領導見面。

訪問團今日出發前，所有參加的議員與李家超及官員，在政府總部東翼前地，拍攝大合照。李家超在拍攝大合照前指，相信今次訪問團是歷來規格最高、最龐大，因為由李家超任團長，政務司司長陳國基和立法會主席梁君彥分別任副團長。他指，去到每個城市都會和當地領導見面，訪問團會同心同德，在緊密行程下，利用機會，了解和推動大灣區建設，相信市民會關心訪問團，並宣布政府及立法會大灣區訪問團「出發」。

▲ 民建聯團隊出發去大灣區前合照。（受訪者供圖）

李家超、陳國基和梁君彥在拍攝大合照後見記者。李家超表示，今次大灣區訪問團有三個「第一次」，本屆政府和本屆立法會第一次聯合出訪；落實愛國者治港原則，完善完善選舉制度後第一次出訪；全面通關後第一次最大規模官式出訪。

梁君彥指，和83位議員在李家超率領下到大灣區考察，訪問團超過100人，浩浩蕩蕩，前所未有，意義重大，是立法會落實愛國者治港原則後，首次和特首到內地考察。他認為，特首在全面通關後，這麼快安排到在，是顯示行政立法良性互動的好例子。

訪問團今日將先抵深圳。其後三日，參加的立法會議員將分為兩組到訪大灣區城市。兩位副團長將各帶領一組議員分別前赴東莞及佛山，期間李家超會輪流參與兩組的部分活動，之後訪問團將同赴廣州。梁君彥帶領紅組赴東莞；陳國基帶領紫組赴佛山。

訪問團由李家超任團長，政務司司長陳國基和立法會主席梁君彥分別任副團長。隨團的特區政府官員包括政制及內地事務局局長曾國衞、環境及生態局局長謝展寰、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東和行政長官辦公室主任葉文娟等。

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責任編輯：區綽彥