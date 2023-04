【47人初選案】趙家賢稱何桂藍提及打破一國兩制　認同何欲藉拆除制度達致突破

▲ 趙家賢。(趙家賢社交平台圖片)

民主派初選案今(21日)續審。控方證人趙家賢在盤問下稱,何桂藍在協調會議中提及立法會變了抗爭陣地,冀藉立法會令中港關係破局,打破一國兩制。法官問及何是否想透過break down(拆除)達致break through(突破),趙稱有此意思。

何桂藍的代表大律師Trevor Beel續盤問控方證人趙家賢,援引趙的證人供詞提問,指趙的供詞沒有提及過民動在2020年5月承辦初選。趙稱,落口供時警方是按照案情「大方向」來紀錄,並以何桂藍在新界東會議上的言論為例。

趙稱,何在會議上常提到的「破局」是指「將整個制度推到盡」,打破一國兩制的制度。法官陳慶偉問及是Break through(突破)還是break down(拆除)? 趙稱以他理解包含兩種意思。法官再問及,何是否透過拆除達致突破?趙同意有此意思,補充何欲透過立法會達致效果,並由議會和國際戰線一同聯合。

辯方指,趙上述指何的言論沒有在供詞提及過,趙的稱職助手黎敬輝亦沒有於筆記作紀錄。趙一概同意,解釋他聽到相關言論,故吩咐黎毋須紀錄。

趙又否認為了減刑才貶低何是有偏見的記者,另同意知道除認罪外,為控方作供有機會再獲減刑,並稱自己有責任協助作證,協助法庭講述整個事件。

辯方另指,趙供稱自己政見溫和,屢稱其在2019年社運中作調解,問及有關說法是否公道。趙激動地以英文否認「I'm not put myself forward. I just told the fact(我並非自稱,我只是說事實)」。法官提醒趙以廣東話回答,且勿認為自己被針對,因辯方只是盡責提問。趙最終用英文答不同意。

聆訊下午續。

記者:陳曉欣