【47人初選案】趙家賢稱何桂藍提及打破一國兩制　認同何欲藉拆除制度達致突破

▲ 趙家賢。（趙家賢社交平台圖片）

民主派初選案今（21日）續審。控方證人趙家賢在盤問下稱，何桂藍在協調會議中提及立法會變了抗爭陣地，冀藉立法會令中港關係破局，打破一國兩制。法官問及何是否想透過break down（拆除）達致break through（突破），趙稱有此意思。

何桂藍的代表大律師Trevor Beel續盤問控方證人趙家賢，援引趙的證人供詞提問，指趙的供詞沒有提及過民動在2020年5月承辦初選。趙稱，落口供時警方是按照案情「大方向」來紀錄，並以何桂藍在新界東會議上的言論為例。

趙稱，何在會議上常提到的「破局」是指「將整個制度推到盡」，打破一國兩制的制度。法官陳慶偉問及是Break through（突破）還是break down（拆除）？ 趙稱以他理解包含兩種意思。法官再問及，何是否透過拆除達致突破？趙同意有此意思，補充何欲透過立法會達致效果，並由議會和國際戰線一同聯合。

辯方指，趙上述指何的言論沒有在供詞提及過，趙的稱職助手黎敬輝亦沒有於筆記作紀錄。趙一概同意，解釋他聽到相關言論，故吩咐黎毋須紀錄。

趙又否認為了減刑才貶低何是有偏見的記者，另同意知道除認罪外，為控方作供有機會再獲減刑，並稱自己有責任協助作證，協助法庭講述整個事件。

辯方另指，趙供稱自己政見溫和，屢稱其在2019年社運中作調解，問及有關說法是否公道。趙激動地以英文否認「I'm not put myself forward. I just told the fact（我並非自稱，我只是說事實）」。法官提醒趙以廣東話回答，且勿認為自己被針對，因辯方只是盡責提問。趙最終用英文答不同意。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣