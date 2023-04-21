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【打擊騙案】涉持出售個人資料開傀儡戶口收騙款　警拘34男女涉款1,285萬元

社會 15:24 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

涉持出售個人資料開傀儡戶口收騙款，警拘34男女涉款1,285萬元。

將軍澳警區過去兩星期展開代號「迅威」行動，主要打擊騙案及洗黑錢活動。將軍澳警區科技罪案隊主管羅君傑督察表示，在2023年首季將軍澳警區共接獲1,135宗刑事案，當中605宗是科技罪案和騙案，比去年同期上升259宗，上升七成半，當中最多是網購騙案，其次是電話、網上情緣及投資騙案。

行動本月9日至21日展開，共拘捕23男11女（18至64歲），報稱任職建築工人、學生、清潔工、文員和無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產」和「洗黑錢」罪，當中大部分是傀儡戶口持有人，涉及28宗案件，騙款達1,285萬元，當中8宗購物騙案和9宗網上情緣騙案，其餘是投資和求職騙案；最高損失金額一宗是電話騙案，騙款達454萬元。

調查發現詐騙集團利用同一戶口和同一套個人資料，收取不同騙案的騙款，行動中有被捕人因出售個人資料後在短時間內被不同警區拘捕共7次，警方再次呼籲市民不應出售個人戶口及資料，以免墮入法網。

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記者：曾秋文

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