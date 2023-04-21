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【洗黑錢案】澳門德晉集團前主席陳榮煉黑社會罪等34項罪成　判囚14年

社會 15:31 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

台灣藝人安以軒(右)丈夫陳榮煉(左)。

太陽城集團前主席周焯華（洗米華）2021年11月被澳門司警拘捕，司警其後再拘捕多2人，其中一人為澳門德晉集團前主席陳榮煉，他被控犯罪集團等83項罪。案件今日（21日）在澳門初級法院宣判，裁定34項罪成，判囚14年。

陳榮煉被判罪成的34項罪名，包括1項黑社會罪、24項在許可地方內不法經營賭博罪、7項相當巨額詐騙、1項不法經營賭博罪、加重清洗黑錢罪，數罪併罰合共14年徒刑，並維持羈押直至判決確定。

案情指，陳榮煉成立「德晉貴賓會」，自2014年在各娛樂場經營「賭底面」，即客人以枱面賭注再私下「槓桿式」加大注碼，向其他賭客或外圍賭博集團私人對賭；在2014年4月至2020年2月，總轉碼數約349億澳門元，至少賺取約15億澳門元的不法利益，導致澳門政府損失5.7億多元博彩稅收，並另涉經營電投、洗黑錢等。

現年50歲的陳榮煉，其妻是台灣藝人安以軒，她今日沒有到庭聽判刑，2人育有一子一女。

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