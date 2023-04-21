【疫苗研究】研究：科興及復必泰均能防止OmicronBA.1重症及死亡 復必泰T細胞反應較科興更強

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疫苗的主要目的是降低嚴重疾病的發病率，而 T細胞反應對此至關重要。 中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌，分析659名本港接種者的血液樣本後，發現打2針科興或復必泰，均可引發對Omicron BA.1的T細胞交叉反應，能防重症及死亡；但在60歲以上長者中，復必泰引發T細胞反應較科興強，更適用於保護長者。

研究發現，復必泰於 60 歲以下的成年人誘導了更高的T細胞(CD4+)、並於60 歲或以上人群誘導了更高的T細胞(CD8+)。 研究中調查的所有疫苗組合中，均發現了 omicron BA.1 的記憶 T 細胞。這些記憶 T 細胞遷移到組織中，並在新的新冠感染期間重新激活。 因此，這些T細胞反應可能會在很長一段時間內繼續有效並保護免受變異株引起的嚴重疾病影響。

數據表明，兩劑復必泰及科興，可以激活 T 細胞對新冠病毒及其變異株的反應，應該在整個人群中使用，尤其是在發生嚴重併發症的高風險人群當中，例如老年人。即使使用 CoronaVac，加強劑量也能增強 T 細胞免疫力的減弱，儘管這種疫苗不會引起足夠濃度的 omicron 中和抗體。

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