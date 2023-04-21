【港島大停電】謝展寰稱不滿港燈表現　促用賞金回饋市民

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由於港燈工程人員駁錯電纜，港島早前陷入大停電。環境及生態局局長謝展寰今日（21日）指，對港燈在事故中的表現並不滿意，認為港燈應考慮將機制給予的獎金悉數回饋市民。

謝展寰稱，港燈停電事件為很多市民帶來不便，是很重要的事情，機電署已即時督促港燈修復供應系統，亦要求港燈在四星期內提交詳細報告，解釋事件起因及如何防止事件重演，機電工程署亦會督促港燈作出改善。

對於是次停電事件為市民帶來不便，局方對港燈表現並不滿意，亦曝露了《管制計劃協議》下的賞罰機制並不適當，有改善空間。謝展寰表示，今年與電力公司中期檢討時，會與兩電提出如何改善賞罰機制，以更具針對性地鼓勵電力公司在發生事故時可以快速作出修復。

另外，就今次停電事件，謝展寰建議港鐵，不論現時機制下是否有獎賞或額外賞金，作為對社會有責任的企業，亦應考慮將獎金悉數回饋市民。

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記者：陳梓蔚