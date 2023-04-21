【時尚家居】倫敦知名家具The Conran Shop限定店　給家居驚喜兼玩味大變身【內附地址】

▲ 毋須勞師動眾大裝修，把家裏一隅的小攏設替換，可令雅房斗室來個不一樣的氣氛。（圖片:品牌提供）

其實有時無須勞師動眾大裝修，將雅房斗室改頭換面成別人示範單位那樣，筆者有個小建議，慢慢將家居一隅的小擺設更換，會漸漸發現小擺設會令家居環境和氣氛來個大改變。當然，這視乎閣下的品味，如果心大心細，筆者不妨建議大家看看城中高級百貨公司連卡佛和The Conran Shop的期間限定店。

出自大師之手

The Conran Shop是倫敦知名家具設計品牌，於1973年由著名設計大師 Sir Terence Conran（1931-2020）所創立，他一生努力為熱愛為家居扮靚的人謀福祉（Habitat 和 The StoreHouse 集團也是出自他手），50多年來為大眾提供了不少獨特、經典設計，由小型生活用品、燈光、面料到家具等，林林總總應有盡有。

品牌便曾於2019年，跟韓國 Lotte 百貨合作，搭建出一個充滿知性美的大型家具購物空間，香港百貨公司連卡佛早前宣佈與家居生活設計品牌The Conran Shop合作，於香港和上海舉辦期間限定店。The Conran Shop的家品蓋涵範圍眾多，無論家具、家居裝飾、紡織家品和陶瓷都提供大量設計獨特的選擇，且價錢相宜，絕對是「小擺設、大改善」的心水選擇。

抽象圖案設計

連卡佛美容與健康生活、家居與時尚生活及珠寶高級副總裁Emily Wong表示：「我們一直在尋找能夠點燃彼此創意火花的合作品牌，集合了獨特視覺美感與超高實用性的理想夥伴。」

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The Conran Shop這次獨家精選的，包括，柔軟紡織家品系列，以抽象形態、自然和傳統圖案為靈感的毛絨手工製品系列，帶來豐富的感官體驗。精選產品包括個性鮮明的抽象臉蛋咕𠱸套和色彩絢麗的結飾鵝蛋石裝飾咕𠱸套。

以木材打造流麗動感的獨特形態家具，如木色橡木休閒椅；一系列陶瓷和小裝飾品，可為家庭和辦工空間增添趣味，一系列三色抽象花瓶。其他小巧古怪的裝飾包括饒富自然形態美的波浪邊拋光手帕花瓶、波浪邊相架和色彩亮麗的書擋。

另外，廚房和餐飲配件系列注入現代設計感，靈感源自海岸的金色和啞光黑色漸變色玻璃器皿和餐具套裝。此外，一系列圓形海草餐墊、潑墨圖案和綴有彩色飾邊的拼色設計餐具為任何晚宴增添了一絲玩味而樸實的氣息。而雞尾酒調酒器和冰桶和冰鉗等不鏽鋼器具，為雞尾酒時光增添別緻的實用性。

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The Conran Shop X 連卡佛期間限定店

日期：由即日起至5 月8日

地點：中環ifc和金鐘太古廣場

產品查詢：2118 2288

記者：黃鑑江