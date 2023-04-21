【香港小姐】J2女神陳若思為DSE考生打氣 Amber學生照曝光愈大愈靚【多圖】
娛樂 17:03 2023/04/21
J2女神陳若思（Amber）於IG分享學生時期的照片，藉此鼓勵準備應考DSE的學生，為DSE考生打氣！
參選港姐入行的陳若思於學生時期已是充滿仙氣的少女，愈大愈靚的Amber不時大方派福利，十分識做！
【香港小姐】陳若思懷疑捱夜影響發育 Amber由宅男女神成J2女神【多圖】
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陳若思學生照曝光
陳若思於IG貼出學生照，並寫道：
各位Dse加油！
好好報答自己多年來嘅努力！
報答為你用心嘅老師🦾🦾祝福大家🙏🏻🙏🏻
加油加油🦾🦾🌈🌈
#J2應援團 #DSE #J2ers #j2 #打氣 #加油 #考試 #五星星 #建議大家影多啲相 #同埋好好保存呢啲相 #係一個珍貴嘅回憶
【香港小姐】落選港姐陳若思晒修身成果 曾當KOL+理財顧問Amber現成J2女神【多圖】
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漸逐入屋成J2女神
Amber於2020年參加《香港小姐競選》入行，十強止步的她其後加入TVB成為旗下藝人，並為《Think Big 天地》、《Hands Up》兒童節目主持，至8月初離開節目。
她之後參演劇集，並會為J2節目擔任主持，包括《J2ers：Blah Blah Blah試新室》、《呢鋪開乜：開壇》及《港女野人》，漸漸成為J2女神。
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撰文 : TOPick柴犬出動