【孝順仔】張敬軒揭父親突然在家昏倒情況危險  透露父母終答應來港居住

▲ 最重要爸爸無事！

張敬軒昨晚（4月20日）在社交平台開直播，向歌迷介紹新歌《隱形遊樂場》，亦想知道大家對新歌的感覺，期間有樂迷問他為何沒有參與MV拍攝，軒仔即預告稍後仍會有其他版本，合共會有三個MV。

張敬軒帶父母英國旅行 導遊爆軒仔私下貼地暖男細心點滴

父親突然在家昏倒

除了談及新歌外，軒仔在直播尾聲時，提到隨他到英國旅遊的父母，在當地中了新冠肺炎後，即使上機前已變回「一條線」，但由於父親年紀大，故軒仔都有致電母親關心兩老情況時，豈料得悉父親有天在家中出現昏迷狀態，情況十分驚險。

軒仔指母親告訴他之前，還擔心會阻其工作，還問他是否忙碌中：「依家過咗先話你知，你老竇噚日差啲無咗喇』。」

軒仔未有詳述事發經過，只表示情况很複雜，但有提及爸爸因新冠後遺症突然昏迷，當時其母被嚇親，又指出事當晚，母親因一個人抬不起重達160幾磅的爸爸，要驚動樓下保安幫忙，幸好最後父親無事。

解決為何最近才與父母旅行

他又提到從英國返港見到有報道指其不孝，42年來才第一次帶父母旅行，對此軒仔指這個年代千萬不要單看標題便去作反應，又解釋表示因為爸爸以前是做公務員，工作十分忙碌，到1989年媽媽從商，直至二人退休後又養了狗，父親又是「獨家村」不想和任何不是屋企人的人生活，故他們沒請外傭幫忙，兩老一直以來互相照顧。

▲ 軒仔很疼愛家人。

父母答應來港居住

軒仔透露父親當晚已甦醒，情況亦穩定，他又指最開心的是解決了他近五年以來最大問題，皆因父母終答應來港與他一起生活：「經過今次呢件事，我會開始安排佢哋喺香港嘅生活，照顧到佢哋，可以每星期見面，得閒返去食飯陪佢哋，有咩事都照顧得到。」

軒仔又指爸爸一直不願來港生活，原因是他在廣州屬退休幹部，有公費醫療，所以不想佔用他人的社會資源。對此，他感到爸爸有公民責任感，不過他可以照顧父母，亦是人生非常重要的事。

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