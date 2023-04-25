港大 iDendron Gear Up計劃連繫各界  全方位支持醫療健康初創企業

香港具備完善的醫療系統，不過在健康護理、心理健康等範疇的普及和可達性仍然有所不足，加上近年人口老化日益嚴重，而大眾又日益重視個人身體及精神健康，令社會的醫療負擔愈來愈大。為紓緩部分醫療服務的需求，兩間初創公司Seekr Technologies Limited（下稱Seekr）和Hollo Health Limited（下稱Hollo）在香港大學創新及創業中心（下稱iDendron）Gear Up 創業種子基金培育計劃的幫助下，積極發展與健康護理、醫療保健等相關服務的產品，建立全新醫療服務流程。

iDendron於2021年推出Gear Up計劃，是青年發展委員會「青年發展基金」旗下「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」的獲資助機構，為年輕人提供創業支援及孵化服務，以及資本資助，協助年輕人實現初創夢。



智能眼睛Seekr 為視障人士重拾光明



有感視力問題嚴重影響視障人士生活，Seekr藉着最先進的人工智能及電腦視覺算法，研發出智能眼睛「Seekr」。作為一款緊湊型可穿戴設備，「Seekr」可充當視障人士眼睛，讓用家透過鏡頭及人工智能辨別不同種類物件，以及物件與用家之間的距離，再以廣東話或英文的語音系統讀出，令用家仿如重拾視覺，不只生活更輕鬆方便和安全，甚至可獨立外出，為他們的日常生活提供可行的解決方案。

▲ 「Seekr」可充當視障人士眼睛，讓用家透過鏡頭及人工智能辨別不同種類物件。

Seekr聯合創辦人兼行政總裁Turzo Bose感謝iDendron對Seekr的支持。「不論是業界人脈關係還是資金方面，或是在公眾層面和媒體支援，iDendron對Seekr的發展可說是全力支持。」Seekr聯合創辦人兼營運總監Lamia Rahman透露，公司未來會把目光放在中國，因當地擁有最多視力障礙和失明人士。

▲ Seekr聯合創辦人兼行政總裁Turzo Bose（右）及聯合創辦人兼營運總監Lamia Rahman期望產品在香港通過測試後可應用到大灣區，成為各類視障人士的好幫手。

「由於人口老化，預計未來40年，中國內地的視障和失明人口總數將以3倍的速度增長，Seekr會把握機會，期望實際幫助到有需要的人。」Lamia期望產品在香港通過測試後可應用到大灣區，成為各類視障人士的好幫手，改善他們的日常生活。



Hollo實時偵測情緒健康 鼓勵用家尋求協助



除了生理上的健康問題需要得到適切的治療，情緒問題亦是不容忽視。Hollo手機應用程式（App）的聯合創辦人兼行政總裁Cameron van Breda因見不少人都受情緒問題困擾，所以開發能提供精準精神醫學診斷及治療的應用程式--Hollo。

▲ Cameron相信，情緒健康是未來大眾最關注的議題之一，期望日後能把產品推展至大灣區以及中國內地的其他城市。

Cameron表示，Hollo能通過手機鏡頭，配合人臉辨識技術，來分析用戶的臉部表情、眼球移動、睡眠質素及心跳率。Hollo除了可以監測用戶的情緒和精神健康狀況外，更可透過人工智能（AI）記錄用戶的各種行為模式，並為用戶提供個人化的心理支援。程式同時亦讓醫生通過平台觀察用戶的行為變化，以給予用戶適時且專業的協助。

▲ Hollo可讓用戶自我偵測情緒、精神健康等問題，更可透過人工智能（AI）記錄各種用戶的行為模式，並為用戶提供個人化的心理支援。

iDendron的支援促進了Hollo團隊與精神科專科醫生、相關專家及業界等不同領域研究人員之間的交流，其產品更通過大學研究合作夥伴，獲FDA和臨床試驗的研究批准。Cameron相信，情緒健康是未來大眾最關注的議題之一，加上應用程式科技在大灣區有着龐大的發展空間，所以他希望藉此機會，將產品推展至大灣區以及中國內地的其他城市。



積極推動創新 為世界培育人才



香港大學科創中心 (HKU TEC) 旨在協調大學的創業資源和促進研究驅動的創業計劃。iDendron 現時為港大科創中心的一部分，作為企業家社群的樞紐，各方面為初創企業提供支援，包括種子基金、導師配對、工作空間、與其他初創公司交流、法律諮詢服務等，致力培育他們茁壯成長，進而在本港，以至大灣區及世界各地發展，推動社會不斷進步。



（特刊）